كرة القدم العالمية: على أي قنوات تُبث مباريات الإثنين 22 ديسمبر ؟

في ما يلي البرنامج التلفزي المفصّل لأبرز المباريات الرسمية التي ستُجرى على الملاعب العربية والإفريقية والأوروبية والدولية، يوم الإثنين 22 ديسمبر، وفق التوقيت التونسي:

أفريقيا – كأس الأمم الأفريقية

3:00 مساءً مالي – زمبيا (beIN Sports MAX 1 Arabia)

6:00 مساءً جنوب أفريقيا – أنغولا (beIN Sports MAX 1 Arabia)

9:00 مساءً مصر – الزيمبابوي (beIN Sports MAX 1 Arabia)

إنجلترا – الدوري الإنجليزي الممتاز

9:00 مساءً فولهام – نوتنغهام فورست (beIN Sports HD 2)

إسبانيا – الدوري الإسباني (LaLiga)

9:00 مساءً أتلتيك بلباو – إسبانيول (beIN Sports HD 3)

إيطاليا – كأس السوبر الإيطالي

8:00 مساءً نابولي – بولونيا (STARZPLAY، تابي، ثمانية)

آسيا – دوري أبطال آسيا

5:00 مساءً الشارقة – الهلال (beIN Sports HD 2)

5:00 مساءً تراكتور سازي – الدحيل (beIN Sports HD 1)

7:15 مساءً الغرافة – الوحدة (beIN Sports HD 1)

7:15 مساءً الشرطة – الاهلي (beIN Sports HD 5)

تركيا – الدوري الممتاز

15:00 إسطنبول باشاك شهير – غازي عنتاب (beIN Sports 1 تركيا)

18:00جينتشليربيرليجي – طرابزون سبور (beIN Sports HD 2)

