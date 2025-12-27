كرة القدم العالمية: على أي قنوات تُبث مباريات الأحد 28 ديسمبر ؟

في ما يلي البرنامج التلفزيوني المفصّل لأبرز المواجهات الرسمية التي ستُقام على الملاعب العربية والإفريقية والأوروبية والدولية، يوم الأحد 28 ديسمبر، وفق التوقيت التونسي:
إفريقيا – كأس إفريقيا للأمم
13:30 الغابون – موزمبيق
(beIN Sports MAX 1 Arabia، RTG Gabon)
16:00 غينيا الاستوائية – السودان
(beIN Sports MAX 1 Arabia)
18:30 الجزائر – بوركينا فاسو
(beIN Sports MAX 1 Arabia، ORTM Mali)
21:00 كوت ديفوار – الكاميرون
(beIN Sports MAX 1 Arabia)
إنجلترا – الدوري الإنجليزي الممتاز (Premier League)
15:00 سندرلاند – ليدز يونايتد
(beIN Sports HD 1)
17:30 كريستال بالاس – توتنهام هوتسبير
(beIN Sports HD 1)
إيطاليا – الدوري الإيطالي (Serie A)
12:30 ميلان – فيرونا
(STARZPLAY، Shasha)
15:00 كريمونيزي – نابولي
(STARZPLAY، Shasha)
18:00 بولونيا – ساسولو
(STARZPLAY، Shasha)
20:45 أتالانتا – إنترناسيونالي
(STARZPLAY، DAZN Italia)
قطر – دوري نجوم قطر
15:30 السيلية – الوكرة
(Shoof)
15:30 الدحيل – قطر
(beIN Sports HD 2، Shoof)
17:30 العربي – الريان
(beIN Sports، Shoof)
الإمارات العربية المتحدة – دوري المحترفين الإماراتي
13:50 دبا الفجيرة – الوصل
(ADtv)
13:50 الوحدة – خورفكان
(ADtv)
16:45 النصر – العين
(ADtv، Abu Dhabi Sports 1)
الكويت – الدوري الكويتي الممتاز
14:05 التضامن – العربي
(51 Kuwait، KTV Sport)
16:45 الكويت – الفحيحيل
(51 Kuwait، KTV Sport)