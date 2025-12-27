كرة القدم العالمية: على أي قنوات تُبث مباريات الأحد 28 ديسمبر ؟

في ما يلي البرنامج التلفزيوني المفصّل لأبرز المواجهات الرسمية التي ستُقام على الملاعب العربية والإفريقية والأوروبية والدولية، يوم الأحد 28 ديسمبر، وفق التوقيت التونسي:

إفريقيا – كأس إفريقيا للأمم

13:30 الغابون – موزمبيق

(beIN Sports MAX 1 Arabia، RTG Gabon)

16:00 غينيا الاستوائية – السودان

(beIN Sports MAX 1 Arabia)

18:30 الجزائر – بوركينا فاسو

(beIN Sports MAX 1 Arabia، ORTM Mali)

21:00 كوت ديفوار – الكاميرون

(beIN Sports MAX 1 Arabia)

إنجلترا – الدوري الإنجليزي الممتاز (Premier League)

15:00 سندرلاند – ليدز يونايتد

(beIN Sports HD 1)

17:30 كريستال بالاس – توتنهام هوتسبير

(beIN Sports HD 1)

إيطاليا – الدوري الإيطالي (Serie A)

12:30 ميلان – فيرونا

(STARZPLAY، Shasha)

15:00 كريمونيزي – نابولي

(STARZPLAY، Shasha)

18:00 بولونيا – ساسولو

(STARZPLAY، Shasha)

20:45 أتالانتا – إنترناسيونالي

(STARZPLAY، DAZN Italia)

قطر – دوري نجوم قطر

15:30 السيلية – الوكرة

(Shoof)

15:30 الدحيل – قطر

(beIN Sports HD 2، Shoof)

17:30 العربي – الريان

(beIN Sports، Shoof)

الإمارات العربية المتحدة – دوري المحترفين الإماراتي

13:50 دبا الفجيرة – الوصل

(ADtv)

13:50 الوحدة – خورفكان

(ADtv)

16:45 النصر – العين

(ADtv، Abu Dhabi Sports 1)

الكويت – الدوري الكويتي الممتاز

14:05 التضامن – العربي

(51 Kuwait، KTV Sport)

16:45 الكويت – الفحيحيل

(51 Kuwait، KTV Sport)