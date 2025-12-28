كرة القدم العالمية: على أي قنوات تُبث مباريات يوم الاثنين 29 ديسمبر ؟

في ما يلي البرنامج التلفزي المفصّل لأبرز المباريات الرسمية التي ستُجرى على الملاعب العربية والإفريقية والأوروبية والدولية، يوم الاثنين 29 ديسمبر، وفق التوقيت التونسي:

إفريقيا – كأس أمم إفريقيا

17:00 أنغولا – مصر (beIN Sports MAX 2 Arabia)

17:00 زيمبابوي – جنوب إفريقيا (beIN Sports MAX 1 Arabia، ORTM Mali)

20:00 زامبيا – المغرب (beIN Sports MAX 1 Arabia)

20:00 جزر القمر – مالي (beIN Sports MAX 2 Arabia)

إيطاليا – الدوري الإيطالي (Serie A)

20:45 روما – جنوى (STARZPLAY، Shasha)

البرتغال – الدوري البرتغالي (Primeira Liga)

21:15 بورتو – AVS (51 Kuwait، DAZN Italia)

قطر – دوري نجوم قطر

15:30 الشمال – السد (beIN Sports، Shoof)

17:30 الأهلي – أم صلال (beIN SPORTS CONNECT، Shoof)

السعودية – دوري المحترفين السعودي

15:35 الخليج – الفتح (Thmanyah)

18:30 الرياض – الحزم (Thmanyah)

18:30 التعاون – النجمة (Thmanyah)

الإمارات العربية المتحدة – دوري أدنوك للمحترفين

13:50 اتحاد كلباء – الجزيرة (ADtv، أبوظبي الرياضية 1)

16:45 الظفرة – بني ياس (ADtv، أبوظبي الرياضية 1)