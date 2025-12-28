Français
كرة القدم العالمية: على أي قنوات تُبث مباريات يوم الاثنين 29 ديسمبر ؟

في ما يلي البرنامج التلفزي المفصّل لأبرز المباريات الرسمية التي ستُجرى على الملاعب العربية والإفريقية والأوروبية والدولية، يوم الاثنين 29 ديسمبر، وفق التوقيت التونسي:

إفريقيا – كأس أمم إفريقيا
17:00 أنغولا – مصر (beIN Sports MAX 2 Arabia)
17:00 زيمبابوي – جنوب إفريقيا (beIN Sports MAX 1 Arabia، ORTM Mali)
20:00 زامبيا – المغرب (beIN Sports MAX 1 Arabia)
20:00 جزر القمر – مالي (beIN Sports MAX 2 Arabia)

إيطاليا – الدوري الإيطالي (Serie A)
20:45 روما – جنوى (STARZPLAY، Shasha)

البرتغال – الدوري البرتغالي (Primeira Liga)
21:15 بورتو – AVS (51 Kuwait، DAZN Italia)

قطر – دوري نجوم قطر
15:30 الشمال – السد (beIN Sports، Shoof)
17:30 الأهلي – أم صلال (beIN SPORTS CONNECT، Shoof)

السعودية – دوري المحترفين السعودي
15:35 الخليج – الفتح (Thmanyah)
18:30 الرياض – الحزم (Thmanyah)
18:30 التعاون – النجمة (Thmanyah)

الإمارات العربية المتحدة – دوري أدنوك للمحترفين
13:50 اتحاد كلباء – الجزيرة (ADtv، أبوظبي الرياضية 1)
16:45 الظفرة – بني ياس (ADtv، أبوظبي الرياضية 1)

