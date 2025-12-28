كرة القدم العالمية: على أي قنوات تُبث مباريات يوم الاثنين 29 ديسمبر ؟

في ما يلي البرنامج التلفزي المفصّل لأبرز المباريات الرسمية التي ستُجرى على الملاعب العربية والإفريقية والأوروبية والدولية، يوم الاثنين 29 ديسمبر، وفق التوقيت التونسي:
إفريقيا – كأس أمم إفريقيا 17:00 أنغولا – مصر (beIN Sports MAX 2 Arabia) 17:00 زيمبابوي – جنوب إفريقيا (beIN Sports MAX 1 Arabia، ORTM Mali) 20:00 زامبيا – المغرب (beIN Sports MAX 1 Arabia) 20:00 جزر القمر – مالي (beIN Sports MAX 2 Arabia)
إيطاليا – الدوري الإيطالي (Serie A) 20:45 روما – جنوى (STARZPLAY، Shasha)
البرتغال – الدوري البرتغالي (Primeira Liga) 21:15 بورتو – AVS (51 Kuwait، DAZN Italia)
قطر – دوري نجوم قطر 15:30 الشمال – السد (beIN Sports، Shoof) 17:30 الأهلي – أم صلال (beIN SPORTS CONNECT، Shoof)
السعودية – دوري المحترفين السعودي 15:35 الخليج – الفتح (Thmanyah) 18:30 الرياض – الحزم (Thmanyah) 18:30 التعاون – النجمة (Thmanyah)
الإمارات العربية المتحدة – دوري أدنوك للمحترفين 13:50 اتحاد كلباء – الجزيرة (ADtv، أبوظبي الرياضية 1) 16:45 الظفرة – بني ياس (ADtv، أبوظبي الرياضية 1)
