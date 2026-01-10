كرة القدم العالمية: على أي قنوات تُبث مباريات الأحد 11 جانفي ؟

فيما يلي البرنامج التلفزي المفصّل لأبرز المباريات الرسمية التي تُقام على الملاعب العربية والأفريقية والأوروبية والدولية، يوم الأحد 11 جانفي (بتوقيت تونس):

إسبانيا – كأس السوبر الإسباني

20:00 برشلونة – ريال مدريد (MBC Shahid، Thmanyah)

إنجلترا – كأس إنجلترا

13:00 ديربي كاونتي – ليدز يونايتد (beIN Sports HD 2)

15:00 بورتسموث – أرسنال (beIN Sports HD 1)

15:30 وست هام يونايتد – كوينز بارك رينجرز (beIN Sports HD 5)

17:30 مانشستر يونايتد – برايتون آند هوف ألبيون (beIN Sports HD 1)

إسبانيا – الدوري الإسباني (لا ليغا)

14:00 رايو فايكانو – مايوركا (beIN Sports HD 3)

16:15 ليفانتي – إسبانيول (beIN Sports HD 3)

إيطاليا – الدوري الإيطالي (سيري آ)

12:30 ليتشي – بارما (STARZPLAY، Shasha)

15:00 فيورنتينا – ميلان (STARZPLAY، DAZN Italia)

18:00 فيرونا – لاتسيو (STARZPLAY، Shasha)

20:45 إنتر ميلان – نابولي (STARZPLAY، Shasha)

ألمانيا – الدوري الألماني (بوندسليغا)

15:30 بوروسيا مونشنغلادباخ – أوغسبورغ (MBC Shahid، Azam Sports 2 HD)

17:30 بايرن ميونيخ – فولفسبورغ (MBC Shahid، Azam Sports 2 HD)

فرنسا – كأس فرنسا

18:00 نانت – نيس (beIN Sports HD 4)

21:00 ليل – أولمبيك ليون (beIN Sports HD 4)

الإمارات العربية المتحدة – دوري أدنوك للمحترفين

16:45 شباب الأهلي – الوصل (ADtv)