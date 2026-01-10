كرة القدم العالمية: على أي قنوات تُبث مباريات الأحد 11 جانفي ؟

فيما يلي البرنامج التلفزي المفصّل لأبرز المباريات الرسمية التي تُقام على الملاعب العربية والأفريقية والأوروبية والدولية، يوم الأحد 11 جانفي (بتوقيت تونس):
إسبانيا – كأس السوبر الإسباني
20:00 برشلونة – ريال مدريد (MBC Shahid، Thmanyah)
إنجلترا – كأس إنجلترا
13:00 ديربي كاونتي – ليدز يونايتد (beIN Sports HD 2)
15:00 بورتسموث – أرسنال (beIN Sports HD 1)
15:30 وست هام يونايتد – كوينز بارك رينجرز (beIN Sports HD 5)
17:30 مانشستر يونايتد – برايتون آند هوف ألبيون (beIN Sports HD 1)
إسبانيا – الدوري الإسباني (لا ليغا)
14:00 رايو فايكانو – مايوركا (beIN Sports HD 3)
16:15 ليفانتي – إسبانيول (beIN Sports HD 3)
إيطاليا – الدوري الإيطالي (سيري آ)
12:30 ليتشي – بارما (STARZPLAY، Shasha)
15:00 فيورنتينا – ميلان (STARZPLAY، DAZN Italia)
18:00 فيرونا – لاتسيو (STARZPLAY، Shasha)
20:45 إنتر ميلان – نابولي (STARZPLAY، Shasha)
ألمانيا – الدوري الألماني (بوندسليغا)
15:30 بوروسيا مونشنغلادباخ – أوغسبورغ (MBC Shahid، Azam Sports 2 HD)
17:30 بايرن ميونيخ – فولفسبورغ (MBC Shahid، Azam Sports 2 HD)
فرنسا – كأس فرنسا
18:00 نانت – نيس (beIN Sports HD 4)
21:00 ليل – أولمبيك ليون (beIN Sports HD 4)
الإمارات العربية المتحدة – دوري أدنوك للمحترفين
16:45 شباب الأهلي – الوصل (ADtv)