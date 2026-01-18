كرة القدم العالمية: على أي قنوات تُبث مباريات الأحد 18 جانفي ؟

في ما يلي البرنامج التلفزيوني المفصّل لأبرز المباريات الرسمية التي ستُقام على الملاعب العربية والإفريقية والأوروبية والدولية، يوم الأحد 18 جانفي (بتوقيت تونس):

إفريقيا – كأس أمم إفريقيا

20:00 السنغال – المغرب (beIN Sports MAX 1 Arabia)

إنجلترا – الدوري الإنجليزي الممتاز

15:00 وولفرهامبتون واندررز – نيوكاسل يونايتد (beIN Sports HD 1)

17:30 أستون فيلا – إيفرتون (beIN Sports HD 1)

إسبانيا – الدوري الإسباني (لا ليغا)

14:00 خيتافي – فالنسيا (beIN Sports HD 3)

16:15 أتلتيكو مدريد – ديبورتيفو ألافيس (beIN SPORTS CONNECT)

18:30 سيلتا فيغو – رايو فايكانو (beIN Sports HD 3)

21:00 ريال سوسيداد – برشلونة (beIN Sports HD 1)

إيطاليا – الدوري الإيطالي (سيري آ)

12:30 بارما – جنوى (STARZPLAY، شاشا)

15:00 بولونيا – فيورنتينا (STARZPLAY، شاشا)

18:00 تورينو – روما (STARZPLAY، شاشا)

20:45 ميلان – ليتشي (STARZPLAY، شاشا)

ألمانيا – الدوري الألماني (بوندسليغا)

15:30 شتوتغارت – يونيون برلين (MBC Shahid، DAZN Deutschland)

17:30 أوغسبورغ – فرايبورغ (MBC Shahid، DAZN Deutschland)

فرنسا – الدوري الفرنسي (ليغ 1)

15:00 ستراسبورغ – ميتز (beIN Sports HD 4)

17:15 رين – لو هافر (beIN Sports HD 5)

17:15 نانت – باريس (beIN Sports HD 4)

20:45 أولمبيك ليون – بريست (beIN Sports HD 4)

تركيا – الدوري التركي الممتاز

12:30 قاسم باشا – أنطاليا سبور (beIN Sports 2 Turkey)

15:00 قوجة إيلي سبور – طرابزون سبور (beIN Sports HD 5)

15:00 غنتشلربيرليغي – سامسون سبور (beIN Sports 2 Turkey)

18:00 ألانيا سبور – فنربخشة (ESPN Africa)

السعودية – دوري روشن السعودي

16:15 الحزم – القادسية (Thmanyah)

18:30 الرياض – التعاون (Thmanyah)

18:30 نيوم – الهلال (Thmanyah)