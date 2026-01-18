كرة القدم العالمية: على أي قنوات تُبث مباريات الأحد 18 جانفي ؟

في ما يلي البرنامج التلفزيوني المفصّل لأبرز المباريات الرسمية التي ستُقام على الملاعب العربية والإفريقية والأوروبية والدولية، يوم الأحد 18 جانفي (بتوقيت تونس):
إفريقيا – كأس أمم إفريقيا
20:00 السنغال – المغرب (beIN Sports MAX 1 Arabia)
إنجلترا – الدوري الإنجليزي الممتاز
15:00 وولفرهامبتون واندررز – نيوكاسل يونايتد (beIN Sports HD 1)
17:30 أستون فيلا – إيفرتون (beIN Sports HD 1)
إسبانيا – الدوري الإسباني (لا ليغا)
14:00 خيتافي – فالنسيا (beIN Sports HD 3)
16:15 أتلتيكو مدريد – ديبورتيفو ألافيس (beIN SPORTS CONNECT)
18:30 سيلتا فيغو – رايو فايكانو (beIN Sports HD 3)
21:00 ريال سوسيداد – برشلونة (beIN Sports HD 1)
إيطاليا – الدوري الإيطالي (سيري آ)
12:30 بارما – جنوى (STARZPLAY، شاشا)
15:00 بولونيا – فيورنتينا (STARZPLAY، شاشا)
18:00 تورينو – روما (STARZPLAY، شاشا)
20:45 ميلان – ليتشي (STARZPLAY، شاشا)
ألمانيا – الدوري الألماني (بوندسليغا)
15:30 شتوتغارت – يونيون برلين (MBC Shahid، DAZN Deutschland)
17:30 أوغسبورغ – فرايبورغ (MBC Shahid، DAZN Deutschland)
فرنسا – الدوري الفرنسي (ليغ 1)
15:00 ستراسبورغ – ميتز (beIN Sports HD 4)
17:15 رين – لو هافر (beIN Sports HD 5)
17:15 نانت – باريس (beIN Sports HD 4)
20:45 أولمبيك ليون – بريست (beIN Sports HD 4)
تركيا – الدوري التركي الممتاز
12:30 قاسم باشا – أنطاليا سبور (beIN Sports 2 Turkey)
15:00 قوجة إيلي سبور – طرابزون سبور (beIN Sports HD 5)
15:00 غنتشلربيرليغي – سامسون سبور (beIN Sports 2 Turkey)
18:00 ألانيا سبور – فنربخشة (ESPN Africa)
السعودية – دوري روشن السعودي
16:15 الحزم – القادسية (Thmanyah)
18:30 الرياض – التعاون (Thmanyah)
18:30 نيوم – الهلال (Thmanyah)