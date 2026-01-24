كرة القدم العالمية: على أي قنوات تُبث مباريات يوم الأحد ؟

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

فيما يلي البرنامج التلفزيوني المفصّل لأبرز المباريات الرسمية التي ستُقام على الملاعب العربية، الإفريقية، الأوروبية والدولية، يوم الأحد 25 جانفي (بتوقيت تونس):

إنجلترا – الدوري الإنجليزي الممتاز (Premier League)

15:00 برينتفورد – نوتينغهام فورست (beIN Sports HD 3)

15:00 نيوكاسل يونايتد – أستون فيلا (beIN Sports HD 5)

15:00 كريستال بالاس – تشيلسي (beIN Sports HD 1)

17:30 أرسنال – مانشستر يونايتد (beIN Sports HD 1)

إسبانيا – الدوري الإسباني (LaLiga)

14:00 أتلتيكو مدريد – مايوركا (beIN Sports HD 6)

16:15 برشلونة – ريال أوفييدو (beIN Sports HD 2)

18:30 ريال سوسييداد – سيلتا فيغو (beIN Sports HD 6)

21:00 ديبورتيفو ألافيس – ريال بيتيس (beIN Sports HD 3)

إيطاليا – الدوري الإيطالي (Serie A)

12:30 ساسولو – كريمونيزي (STARZPLAY، شاشا)

15:00 أتالانتا – بارما (STARZPLAY، شاشا)

15:00 جنوى – بولونيا (STARZPLAY، شاشا)

18:00 يوفنتوس – نابولي (STARZPLAY، DAZN إيطاليا)

20:45 روما – ميلان (STARZPLAY، شاشا)

ألمانيا – الدوري الألماني (Bundesliga)

15:30 بوروسيا مونشنغلادباخ – شتوتغارت (MBC شاهد)

17:30 فرايبورغ – كولن (MBC شاهد، MBC Action، DAZN ألمانيا)

فرنسا – الدوري الفرنسي (Ligue 1)

15:00 نانت – نيس (beIN Sports HD 4)

17:15 بريست – تولوز (beIN Sports HD 4)

17:15 باريس سان جيرمان – أنجيه (beIN Sports HD 5)

17:15 ميتز – أولمبيك ليون (beIN Sports HD 3)

20:45 ليل – ستراسبورغ (beIN Sports HD 4)

إفريقيا – دوري أبطال إفريقيا (CAF)

14:00 سانت إيلوي لوبوبو – مولودية الجزائر (beIN Sports Arabia 8)

17:00 ستاد مالي باماكو – بيترو دي لواندا (beIN Sports Arabia 8)

إفريقيا – كأس الكونفدرالية الإفريقية (CAF)

14:00 زيسكو يونايتد – كايزر تشيفز (beIN Sports Xtra)

14:00 نيروبي يونايتد – أزام (beIN Sports Arabia 9 HD)

17:00 سان بيدرو – أولمبيك آسفي (beIN Sports Arabia 9 HD)

17:00 سينغيدا بلاك ستارز – أوتوهو دأويو (beIN Sports HD 7)

20:00 الزمالك – المصري البورسعيدي (beIN Sports HD 2)

20:00 الوداد الرياضي – مانييما يونيون (beIN Sports HD 5)

20:00 شباب بلوزداد – ستيلينبوش (beIN Sports Arabia 8)

السعودية – دوري روشن السعودي

16:20 النجمة – القادسية (ثمانية)

18:30 الفيحاء – الفتح (ثمانية)

18:30 الرياض – الهلال (ثمانية)

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



