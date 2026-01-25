Français
رياضة

كرة القدم العالمية: على أي قنوات تُبث مباريات يوم الاثنين ؟

في ما يلي البرنامج التلفزي المفصّل لأبرز المواجهات الرسمية التي ستُقام على الملاعب العربية والإفريقية والأوروبية والدولية، يوم الاثنين 26 يناير (بالتوقيت التونسي):

إنجلترا – الدوري الإنجليزي الممتاز (Premier League)
21:00 إيفرتون – ليدز يونايتد (beIN Sports HD 1)

إسبانيا – الدوري الإسباني (LaLiga)
21:00 جيرونا – خيتافي (beIN Sports HD 3)

إيطاليا – الدوري الإيطالي (Serie A)
20:45 فيرونا – أودينيزي (STARZPLAY، Shasha)

تركيا – الدوري التركي الممتاز (Super Lig)
18:00 إيوب سبور – بشكتاش (Sport TV3، Sport 1 Hungary)

البرتغال – الدوري البرتغالي (Primeira Liga)
21:15 بورتو – جيل فيسنتي (51 Kuwait، DAZN Deutschland)

السعودية – دوري روشن السعودي
16:20 الحزم – ضمك (Thmanyah)
18:30 الاتحاد – الأخدود (Thmanyah)
18:30 النصر – التعاون (Thmanyah)

قطر – كأس دوري نجوم قطر (QSL Cup)
16:30 العربي – قطر (beIN Sports، الكأس HD)

فرنسا – الدوري الفرنسي الدرجة الثانية (Ligue 2)
20:45 لو مان – دونكيرك (beIN Sports 2)

إنجلترا – دوري الدرجة الأولى (Championship)
21:00 نورويتش سيتي – كوفنتري سيتي (beIN Sports HD 2)

إسبانيا – دوري الدرجة الثانية (Segunda División)
20:30 سبتة – كولتورال ليونيسا (beIN Sports HD 5)

