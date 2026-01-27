Français
رياضة

كرة القدم العالمية: على أي قنوات تُبث مباريات يوم الأربعاء ؟

كرة القدم العالمية: على أي قنوات تُبث مباريات يوم الأربعاء ؟

في ما يلي البرنامج التلفزي المفصّل لأبرز المواجهات الرسمية التي ستُقام على الملاعب العربية والإفريقية والأوروبية والدولية، يوم الأربعاء 28 جانفي (بالتوقيت التونسي):

تونس – الرابطة المحترفة الأولى
14:00 مستقبل المرسى – مستقبل قابس (الوطنية 2 – إعادة)
14:00 النجم الساحلي – اتحاد بن قردان (الوطنية 1)
14:00 أولمبيك باجة – الاتحاد المنستيري (الوطنية 2 – إعادة)
14:00 الملعب التونسي – النادي الرياضي الصفاقسي (الوطنية 2)

أوروبا – دوري أبطال أوروبا (UEFA)
21:00 يونيون سان جيلواز – أتالانتا (beIN Sports HD 5)
21:00 باريس سان جيرمان – نيوكاسل يونايتد (beIN Sports HD 1)
21:00 آينتراخت فرانكفورت – توتنهام هوتسبير (beIN Sports Xtra)
21:00 بافوس – سلافيا براغ (beIN Sports Arabia 8)
21:00 أتلتيكو مدريد – بودو/غليمت (beIN SPORTS CONNECT)
21:00 مانشستر سيتي – غلطة سراي (beIN Sports HD 5)
21:00 آيندهوفن – بايرن ميونيخ (beIN Sports Arabia 9 HD)
21:00 باير ليفركوزن – فياريال (beIN Sports HD 7)
21:00 أتلتيك بلباو – سبورتينغ لشبونة (beIN SPORTS CONNECT)
21:00 أياكس أمستردام – أولمبياكوس بيريوس (beIN SPORTS CONNECT)
21:00 نابولي – تشيلسي (beIN Sports Arabia 8)
21:00 أرسنال – كايرات (beIN Sports Arabia 9 HD)
21:00 ليفربول – قره باغ (beIN Sports HD 6)
21:00 برشلونة – كوبنهاغن (beIN Sports HD 3)
21:00 بنفيكا – ريال مدريد (beIN Sports HD 4)
21:00 كلوب بروج – أولمبيك مرسيليا (beIN Sports Xtra 3)
21:00 موناكو – يوفنتوس (beIN Sports Xtra 2)
21:00 بوروسيا دورتموند – إنتر ميلان (beIN Sports HD 7)

السعودية – دوري روشن السعودي
16:20 النجمة – الرياض (Thmanyah)
18:30 الفيحاء – الخليج (Thmanyah)
18:30 الأهلي – الاتفاق (Thmanyah)

مصر – الدوري المصري الممتاز
16:00 الزمالك – بتروجيت (Kora Plus)
19:00 بيراميدز – الجونة (Kora Plus)
19:00 المصري – سيراميكا كليوباترا (Kora Plus)

