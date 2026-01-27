كرة القدم العالمية: على أي قنوات تُبث مباريات يوم الأربعاء ؟

في ما يلي البرنامج التلفزي المفصّل لأبرز المواجهات الرسمية التي ستُقام على الملاعب العربية والإفريقية والأوروبية والدولية، يوم الأربعاء 28 جانفي (بالتوقيت التونسي):
تونس – الرابطة المحترفة الأولى 14:00 مستقبل المرسى – مستقبل قابس (الوطنية 2 – إعادة) 14:00 النجم الساحلي – اتحاد بن قردان (الوطنية 1) 14:00 أولمبيك باجة – الاتحاد المنستيري (الوطنية 2 – إعادة) 14:00 الملعب التونسي – النادي الرياضي الصفاقسي (الوطنية 2)
أوروبا – دوري أبطال أوروبا (UEFA) 21:00 يونيون سان جيلواز – أتالانتا (beIN Sports HD 5) 21:00 باريس سان جيرمان – نيوكاسل يونايتد (beIN Sports HD 1) 21:00 آينتراخت فرانكفورت – توتنهام هوتسبير (beIN Sports Xtra) 21:00 بافوس – سلافيا براغ (beIN Sports Arabia 8) 21:00 أتلتيكو مدريد – بودو/غليمت (beIN SPORTS CONNECT) 21:00 مانشستر سيتي – غلطة سراي (beIN Sports HD 5) 21:00 آيندهوفن – بايرن ميونيخ (beIN Sports Arabia 9 HD) 21:00 باير ليفركوزن – فياريال (beIN Sports HD 7) 21:00 أتلتيك بلباو – سبورتينغ لشبونة (beIN SPORTS CONNECT) 21:00 أياكس أمستردام – أولمبياكوس بيريوس (beIN SPORTS CONNECT) 21:00 نابولي – تشيلسي (beIN Sports Arabia 8) 21:00 أرسنال – كايرات (beIN Sports Arabia 9 HD) 21:00 ليفربول – قره باغ (beIN Sports HD 6) 21:00 برشلونة – كوبنهاغن (beIN Sports HD 3) 21:00 بنفيكا – ريال مدريد (beIN Sports HD 4) 21:00 كلوب بروج – أولمبيك مرسيليا (beIN Sports Xtra 3) 21:00 موناكو – يوفنتوس (beIN Sports Xtra 2) 21:00 بوروسيا دورتموند – إنتر ميلان (beIN Sports HD 7)
السعودية – دوري روشن السعودي 16:20 النجمة – الرياض (Thmanyah) 18:30 الفيحاء – الخليج (Thmanyah) 18:30 الأهلي – الاتفاق (Thmanyah)
مصر – الدوري المصري الممتاز 16:00 الزمالك – بتروجيت (Kora Plus) 19:00 بيراميدز – الجونة (Kora Plus) 19:00 المصري – سيراميكا كليوباترا (Kora Plus)
