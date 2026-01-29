Français
Anglais
العربية
رياضة

كرة القدم العالمية: على أي قنوات تُبث مباريات الخميس ؟

في ما يلي البرنامج التلفزي المفصّل لأبرز المباريات الرسمية التي ستُجرى على الملاعب العربية والإفريقية والأوروبية والدولية، اليوم الخميس 29 جانفي (بتوقيت تونس):

أوروبا – الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ)
21:00 سلتيك – أوتريخت (beIN Sports Xtra)
21:00 ميتيلاند – دينامو زغرب (beIN Sports Xtra 2)
21:00 لودوغوريتس – نيس (beIN SPORTS CONNECT، DAZN البرتغال، Sky Sport Austria 1)
21:00 نوتنغهام فورست – فيرينتسفاروش (beIN Sports HD 3)
21:00 أستون فيلا – سالزبورغ (beIN Sports HD 1)
21:00 ستيوا بوخارست (FCSB) – فنربخشه (beIN Sports Xtra 3)
21:00 أولمبيك ليون – باوك سالونيك (beIN Sports HD 4)
21:00 تسرفينا زفيزدا – سلتا فيغو (beIN Sports Arabia 9 HD)
21:00 ريال بيتيس – فينورد (beIN Sports HD 6)
21:00 باناثينايكوس – روما (beIN Sports HD 2)
21:00 ليل – فرايبورغ (beIN Sports HD 5، Canal+ فرنسا)
21:00 شتوتغارت – يونغ بويز (beIN Sports Arabia 8)
21:00 بورتو – رينجرز (beIN Sports HD 7)

مصر – الدوري المصري الممتاز
16:00 إنبي – سموحة (ON Time Sports، كورة بلس)
19:00 فيوتشر – الإسماعيلي (ON Time Sports، كورة بلس)
19:00 غزل المحلة – طلائع الجيش (ON Time Sports 2، كورة بلس)

قطر – دوري نجوم قطر
15:45 أم صلال – العربي (Alkass One، beIN Sports، Shoof)
17:45 الوكرة – الشحانية (Shoof، Alkass Four)

السعودية – دوري روشن السعودي
16:00 الفتح – الاتحاد (Thmanyah)
18:30 الحزم – الشباب (Thmanyah)
18:30 القادسية – الهلال (Thmanyah، ESPN Africa)

الإمارات – دوري أدنوك للمحترفين
14:15 البطائح – الجزيرة (ADtv، أبوظبي الرياضية 1، HOY TV)
17:00 النصر – بني ياس (ADtv، أبوظبي الرياضية 1، HOY TV)

