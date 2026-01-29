كرة القدم العالمية: على أي قنوات تُبث مباريات الجمعة ؟

في ما يلي البرنامج التلفزي المفصّل لأبرز المباريات الرسمية المقرّرة على الملاعب العربية والإفريقية والأوروبية والدولية، يوم الجمعة 30 جانفي (بتوقيت تونس):
إسبانيا – الليغا
21:00 إسبانيول – ديبورتيفو ألافيس (beIN Sports HD 2)
إيطاليا – الدوري الإيطالي (سيري آ)
20:45 لاتسيو – جنوى (STARZPLAY، Shasha)
ألمانيا – الدوري الألماني (البوندسليغا)
20:30 كولن – فولفسبورغ (MBC Shahid، Canal+ Sport 1 Afrique)
فرنسا – الدوري الفرنسي (ليغ 1)
20:45 لنس – لوهافر (beIN Sports HD 4)
إفريقيا – دوري أبطال إفريقيا
20:00 الهلال أم درمان – ماميلودي صنداونز (beIN Sports HD 1)
قطر – دوري نجوم قطر
15:45 الشمال – السيلية (Alkass One، beIN Sports HD 5)
17:45 الدحيل – الريان (beIN Sports HD 2، Alkass Four)
السعودية – دوري روشن السعودي
14:50 التعاون – الأخدود (Thmanyah)
16:50 نيوم – ضمك (Thmanyah)
18:30 الخلود – النصر (Thmanyah)
تركيا – الدوري التركي الممتاز
18:00 قاسم باشا – سامسون سبور (Digiturk Play، beIN Sports 2 Turkey)
18:00 أنطاليا سبور – طرابزون سبور (beIN Sports HD 3)
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب