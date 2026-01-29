كرة القدم العالمية: على أي قنوات تُبث مباريات الجمعة ؟

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

في ما يلي البرنامج التلفزي المفصّل لأبرز المباريات الرسمية المقرّرة على الملاعب العربية والإفريقية والأوروبية والدولية، يوم الجمعة 30 جانفي (بتوقيت تونس):

إسبانيا – الليغا

21:00 إسبانيول – ديبورتيفو ألافيس (beIN Sports HD 2)

إيطاليا – الدوري الإيطالي (سيري آ)

20:45 لاتسيو – جنوى (STARZPLAY، Shasha)

ألمانيا – الدوري الألماني (البوندسليغا)

20:30 كولن – فولفسبورغ (MBC Shahid، Canal+ Sport 1 Afrique)

فرنسا – الدوري الفرنسي (ليغ 1)

20:45 لنس – لوهافر (beIN Sports HD 4)

إفريقيا – دوري أبطال إفريقيا

20:00 الهلال أم درمان – ماميلودي صنداونز (beIN Sports HD 1)

قطر – دوري نجوم قطر

15:45 الشمال – السيلية (Alkass One، beIN Sports HD 5)

17:45 الدحيل – الريان (beIN Sports HD 2، Alkass Four)

السعودية – دوري روشن السعودي

14:50 التعاون – الأخدود (Thmanyah)

16:50 نيوم – ضمك (Thmanyah)

18:30 الخلود – النصر (Thmanyah)

تركيا – الدوري التركي الممتاز

18:00 قاسم باشا – سامسون سبور (Digiturk Play، beIN Sports 2 Turkey)

18:00 أنطاليا سبور – طرابزون سبور (beIN Sports HD 3)

