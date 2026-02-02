كرة القدم العالمية: على أي قنوات تُبث مباريات الثلاثاء ؟

فيما يلي البرنامج التلفزيوني المفصّل لأبرز المباريات الرسمية التي ستُقام على الملاعب العربية والإفريقية والأوروبية والدولية، يوم الثلاثاء 3 فيفري، وفق التوقيت التونسي:
إيطاليا – الدوري الإيطالي (سيري آ)
20:45 بولونيا – ميلان (STARZPLAY، Shasha)
إنجلترا – كأس رابطة الأندية الإنجليزية (كاراباو كاب)
21:00 أرسنال – تشيلسي (beIN Sports HD 1)
ألمانيا – كأس ألمانيا
20:45 باير ليفركوزن – سانت باولي (Abu Dhabi Sports 1، DFB Play)
إسبانيا – كأس ملك إسبانيا
21:00 ألباسيتي – برشلونة (DAZN Deutschland)
فرنسا – كأس فرنسا
20:30 ريمس – لو مان (beIN Sports HD 2، beIN Sports 2)
21:10 أولمبيك مرسيليا – رين (beIN Sports HD 4)
السعودية – الدوري السعودي للمحترفين
16:40 ضمك – الخلود (Thmanyah)
18:30 الاتفاق – التعاون (Thmanyah)
18:30 الخليج – القادسية (Thmanyah)
هولندا – كأس هولندا
20:00 ألكمار (AZ) – تفينتي (DAZN3 Portugal)
سويسرا – كأس سويسرا
19:30 نوشاتيل زاماكس – إيفردون سبور (RTS 2، RTS Sport)
20:30 غراسهوبر – سيون (RSI La 2، SRF zwei، RTS 2)
تركيا – كأس تركيا
11:00 إيغدير إف كيه – أنطاليا سبور (A Spor)
13:30 سامسون سبور – بودروم سبور (A Spor)
16:00 ريزه سبور – بيوغلو يني تشارشي (A Spor)
18:30 طرابزون سبور – فتحية سبور (A Spor)