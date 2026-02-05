كرة القدم العالمية: على أي قنوات تُبث مباريات الأربعاء ؟

في ما يلي البرنامج التلفزي المفصّل لأبرز المباريات الرسمية التي ستُقام على الملاعب العربية والأفريقية والأوروبية والدولية، وذلك يوم الخميس 5 فيفري (بتوقيت تونس):

إيطاليا – كأس إيطاليا

21:00 أتالانتا – يوفنتوس

(MBC Shahid، MBC Masr 2، tabii، MBC Action)

إسبانيا – كأس ملك إسبانيا

21:00 ريال بيتيس – أتلتيكو مدريد

(MBC Shahid)

فرنسا – كأس فرنسا

21:00 ستراسبورغ – موناكو

(beIN Sports HD 4)

تركيا – كأس تركيا

11:00 كيتشي أورنغوتشو – غازي عنتاب إف كيه

(A Spor)

13:30 قونيا سبور – علي آغا

(A Spor)

16:00 قوجه إيلي سبور – بشكتاش

(A Spor، VG+)

18:30 فنربخشة – بي بي أرضروم سبور

(A Spor، MAX Sport 2، VG+)

قطر – دوري نجوم قطر

15:45 السد – الشحانية

(beIN Sports، الكأس الثانية)

15:45 السيلية – الغرافة

(الكأس الأولى، beIN Sports HD 2)

17:45 العربي – الشمال

(الكأس السادسة)

السعودية – دوري روشن السعودي

16:20 الفيحاء – النجمة

(Thmanyah)

18:30 الأخدود – الهلال

(tabii، Thmanyah)

18:30 الأهلي – الحزم

(Thmanyah)

الإمارات – دوري أدنوك للمحترفين

14:25 الوحدة – البطائح

(ADtv، أبوظبي الرياضية 2)

14:25 النصر – الوصل

(ADtv، أبوظبي الرياضية 1)

17:00 الشارقة – شباب الأهلي

(ADtv، أبوظبي الرياضية 1)

الكويت – الدوري الكويتي الممتاز

14:40 الشباب – الفحيحيل

(KTV Sport، قناة 51 الكويت)

17:05 التضامن – النصر

(KTV Sport، قناة 51 الكويت)