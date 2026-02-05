Français
رياضة

كرة القدم العالمية: على أي قنوات تُبث مباريات الأربعاء ؟

في ما يلي البرنامج التلفزي المفصّل لأبرز المباريات الرسمية التي ستُقام على الملاعب العربية والأفريقية والأوروبية والدولية، وذلك يوم الخميس 5 فيفري (بتوقيت تونس):

إيطاليا – كأس إيطاليا

21:00 أتالانتا – يوفنتوس
(MBC Shahid، MBC Masr 2، tabii، MBC Action)

إسبانيا – كأس ملك إسبانيا

21:00 ريال بيتيس – أتلتيكو مدريد
(MBC Shahid)

فرنسا – كأس فرنسا

21:00 ستراسبورغ – موناكو
(beIN Sports HD 4)

تركيا – كأس تركيا

11:00 كيتشي أورنغوتشو – غازي عنتاب إف كيه
(A Spor)
13:30 قونيا سبور – علي آغا
(A Spor)
16:00 قوجه إيلي سبور – بشكتاش
(A Spor، VG+)
18:30 فنربخشة – بي بي أرضروم سبور
(A Spor، MAX Sport 2، VG+)

قطر – دوري نجوم قطر

15:45 السد – الشحانية
(beIN Sports، الكأس الثانية)
15:45 السيلية – الغرافة
(الكأس الأولى، beIN Sports HD 2)
17:45 العربي – الشمال
(الكأس السادسة)

السعودية – دوري روشن السعودي

16:20 الفيحاء – النجمة
(Thmanyah)
18:30 الأخدود – الهلال
(tabii، Thmanyah)
18:30 الأهلي – الحزم
(Thmanyah)

الإمارات – دوري أدنوك للمحترفين

14:25 الوحدة – البطائح
(ADtv، أبوظبي الرياضية 2)
14:25 النصر – الوصل
(ADtv، أبوظبي الرياضية 1)
17:00 الشارقة – شباب الأهلي
(ADtv، أبوظبي الرياضية 1)

الكويت – الدوري الكويتي الممتاز

14:40 الشباب – الفحيحيل
(KTV Sport، قناة 51 الكويت)
17:05 التضامن – النصر
(KTV Sport، قناة 51 الكويت)

تعليقات

