كرة القدم العالمية: على أي قنوات تُبث مباريات يوم الجمعة ؟

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

في ما يلي البرنامج التلفزي المفصّل لأبرز المواجهات الرسمية التي ستُقام على الملاعب العربية والأفريقية والأوروبية والدولية، يوم الجمعة 6 فيفري، وذلك وفق توقيت تونس:

إنجلترا – الدوري الإنجليزي الممتاز (Premier League)

21:00 ليدز يونايتد – نوتنغهام فورست (beIN Sports HD 2)

إسبانيا – الدوري الإسباني (LaLiga)

21:00 سيلتا فيغو – أوساسونا (beIN Sports HD 3)

إيطاليا – الدوري الإيطالي (Serie A)

20:45 فيرونا – بيزا (STARZPLAY، شاشا)

ألمانيا – الدوري الألماني (Bundesliga)

20:30 يونيون برلين – آينتراخت فرانكفورت (MBC شاهد، Canal+ Sport 1 Afrique)

فرنسا – الدوري الفرنسي (Ligue 1)

20:45 ميتز – ليل (beIN Sports HD 2)

أفريقيا – دوري أبطال أفريقيا (CAF)

20:00 مولودية الجزائر – الهلال أم درمان (beIN Sports HD 1)

السعودية – دوري روشن السعودي

15:25 نيوم – الرياض (Thmanyah)

16:00 الاتفاق – ضمك (Thmanyah)

18:30 النصر – الاتحاد (tabii، Thmanyah)

قطر – دوري نجوم قطر

15:45 الوكرة – الأهلي (Alkass One)

17:45 قطر – الريان (beIN Sports)

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



