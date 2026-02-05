Français
رياضة

كرة القدم العالمية: على أي قنوات تُبث مباريات يوم الجمعة ؟

كرة القدم العالمية: على أي قنوات تُبث مباريات يوم الجمعة ؟

في ما يلي البرنامج التلفزي المفصّل لأبرز المواجهات الرسمية التي ستُقام على الملاعب العربية والأفريقية والأوروبية والدولية، يوم الجمعة 6 فيفري، وذلك وفق توقيت تونس:

إنجلترا – الدوري الإنجليزي الممتاز (Premier League)
21:00 ليدز يونايتد – نوتنغهام فورست (beIN Sports HD 2)
إسبانيا – الدوري الإسباني (LaLiga)
21:00 سيلتا فيغو – أوساسونا (beIN Sports HD 3)
إيطاليا – الدوري الإيطالي (Serie A)
20:45 فيرونا – بيزا (STARZPLAY، شاشا)
ألمانيا – الدوري الألماني (Bundesliga)
20:30 يونيون برلين – آينتراخت فرانكفورت (MBC شاهد، Canal+ Sport 1 Afrique)
فرنسا – الدوري الفرنسي (Ligue 1)
20:45 ميتز – ليل (beIN Sports HD 2)
أفريقيا – دوري أبطال أفريقيا (CAF)
20:00 مولودية الجزائر – الهلال أم درمان (beIN Sports HD 1)
السعودية – دوري روشن السعودي
15:25 نيوم – الرياض (Thmanyah)
16:00 الاتفاق – ضمك (Thmanyah)
18:30 النصر – الاتحاد (tabii، Thmanyah)
قطر – دوري نجوم قطر
15:45 الوكرة – الأهلي (Alkass One)
17:45 قطر – الريان (beIN Sports)

تعليقات

