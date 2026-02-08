كرة القدم العالمية: على أي قنوات تُبث مباريات الاثنين 9 فيفري ؟

فيما يلي البرنامج التلفزي المفصّل لأبرز المباريات الرسمية التي ستُقام على الملاعب العربية والأفريقية والأوروبية والدولية، يوم الاثنين 9 فيفري، وفق التوقيت التونسي:
إسبانيا – الدوري الإسباني (لا ليغا)
21:00 فياريال – إسبانيول (beIN Sports HD 3)
إيطاليا – الدوري الإيطالي (سيري آ)
18:30 أتالانتا – كريمونيزي (STARZPLAY، Shasha)
20:45 روما – كالياري (STARZPLAY، Shasha)
البرتغال – الدوري البرتغالي الممتاز
21:45 بورتو – سبورتينغ لشبونة (51 Kuwait، DAZN Deutschland)
إنجلترا – دوري الدرجة الأولى (تشامبيونشيب)
21:01 شيفيلد يونايتد – ميدلسبره (beIN Sports HD 5)
آسيا – دوري أبطال آسيا
14:45 ناساف – الشرطة (beIN Sports HD 2)
14:45 الوحدة – الأهلي (beIN Sports HD 1)
17:00 الدحيل – الشارقة (beIN Sports HD 1)
17:00 شباب الأهلي – الهلال (beIN Sports HD 2)
تركيا – الدوري التركي الممتاز (سوبر ليغ)
15:00 قيصري سبور – قوجه إيلي سبور (beIN Sports 1 Turkey)
18:00 فنربخشة – غنتشلربيرليغي (beIN Sports 2)
18:00 غازي عنتاب إف كيه – قاسم باشا (Digiturk Play، beIN Sports 2 Turkey)
