كرة القدم العالمية: على أي قنوات تُبَثّ مباريات السبت 17 جانفي ؟

في ما يلي البرنامج التلفزي المفصّل لأبرز المباريات الرسمية التي ستُقام على الملاعب العربية والأفريقية والأوروبية والدولية، يوم السبت 17 جانفي، وفق التوقيت التونسي:

تونس – الرابطة المحترفة الأولى

14:00 النجم الساحلي – سبيبة العمران (الوطنية 2)

14:00 النادي البنزرتي – نجم المتلوي (الوطنية 2)

14:00 مستقبل المرسى – النادي الإفريقي (الوطنية 1)

أفريقيا – كأس الأمم الأفريقية

17:00 مصر – نيجيريا (beIN Sports MAX 1 Arabia)

إنجلترا – الدوري الإنجليزي الممتاز

13:30 مانشستر يونايتد – مانشستر سيتي (beIN Sports HD 1)

16:00 تشيلسي – برينتفورد (beIN SPORTS CONNECT)

16:00 ليدز يونايتد – فولهام (beIN Sports HD 4)

16:00 سندرلاند – كريستال بالاس (beIN Sports HD 5)

16:00 توتنهام هوتسبير – وست هام يونايتد (beIN Sports HD 6)

16:00 ليفربول – بيرنلي (beIN Sports HD 1)

18:30 نوتنغهام فورست – أرسنال (beIN Sports HD 1)

إسبانيا – الدوري الإسباني (لاليغا)

14:00 ريال مدريد – ليفانتي (beIN Sports HD 2)

16:15 مايوركا – أتلتيك بيلباو (beIN Sports Arabia 8)

18:30 أوساسونا – ريال أوفييدو (beIN Sports English 2)

21:00 ريال بيتيس – فياريال (beIN Sports HD 3)

إيطاليا – الدوري الإيطالي (سيري آ)

15:00 أودينيزي – إنتر ميلان (STARZPLAY، Shasha)

18:00 نابولي – ساسولو (STARZPLAY، Shasha)

20:45 كالياري – يوفنتوس (STARZPLAY، Shasha)

ألمانيا – الدوري الألماني (بوندسليغا)

15:30 فولفسبورغ – هايدنهايم (MBC Shahid، DAZN Deutschland)

15:30 بوروسيا دورتموند – سانت باولي (MBC Shahid، Sky Sport Bundesliga 1)

15:30 هامبورغ – بوروسيا مونشنغلادباخ (MBC Shahid، DAZN Deutschland)

15:30 هوفنهايم – باير ليفركوزن (MBC Shahid، DAZN Deutschland)

15:30 كولن – ماينتس 05 (MBC Shahid، DAZN Deutschland)

18:30 لايبزيغ – بايرن ميونيخ (MBC Shahid)

فرنسا – الدوري الفرنسي (ليغ 1)

17:00 لانس – أوكسير (beIN Sports Arabia 9 HD)

19:00 تولوز – نيس (beIN Sports HD 4)

21:05 أنجيه – أولمبيك مرسيليا (TV5Monde Maghreb، beIN Sports HD 2)

السعودية – دوري روشن السعودي

14:35 الفيحاء – ضمك (ثمانية)

16:10 الخلود – الأهلي (ثمانية)

18:30 النصر – الشباب (ثمانية)

