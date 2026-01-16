Français
Anglais
العربية
رياضة

كرة القدم العالمية: على أي قنوات تُبَثّ مباريات السبت 17 جانفي ؟

كرة القدم العالمية: على أي قنوات تُبَثّ مباريات السبت 17 جانفي ؟

في ما يلي البرنامج التلفزي المفصّل لأبرز المباريات الرسمية التي ستُقام على الملاعب العربية والأفريقية والأوروبية والدولية، يوم السبت 17 جانفي، وفق التوقيت التونسي:

تونس – الرابطة المحترفة الأولى
14:00 النجم الساحلي – سبيبة العمران (الوطنية 2)
14:00 النادي البنزرتي – نجم المتلوي (الوطنية 2)
14:00 مستقبل المرسى – النادي الإفريقي (الوطنية 1)

أفريقيا – كأس الأمم الأفريقية
17:00 مصر – نيجيريا (beIN Sports MAX 1 Arabia)

إنجلترا – الدوري الإنجليزي الممتاز
13:30 مانشستر يونايتد – مانشستر سيتي (beIN Sports HD 1)
16:00 تشيلسي – برينتفورد (beIN SPORTS CONNECT)
16:00 ليدز يونايتد – فولهام (beIN Sports HD 4)
16:00 سندرلاند – كريستال بالاس (beIN Sports HD 5)
16:00 توتنهام هوتسبير – وست هام يونايتد (beIN Sports HD 6)
16:00 ليفربول – بيرنلي (beIN Sports HD 1)
18:30 نوتنغهام فورست – أرسنال (beIN Sports HD 1)

إسبانيا – الدوري الإسباني (لاليغا)
14:00 ريال مدريد – ليفانتي (beIN Sports HD 2)
16:15 مايوركا – أتلتيك بيلباو (beIN Sports Arabia 8)
18:30 أوساسونا – ريال أوفييدو (beIN Sports English 2)
21:00 ريال بيتيس – فياريال (beIN Sports HD 3)

إيطاليا – الدوري الإيطالي (سيري آ)
15:00 أودينيزي – إنتر ميلان (STARZPLAY، Shasha)
18:00 نابولي – ساسولو (STARZPLAY، Shasha)
20:45 كالياري – يوفنتوس (STARZPLAY، Shasha)

ألمانيا – الدوري الألماني (بوندسليغا)
15:30 فولفسبورغ – هايدنهايم (MBC Shahid، DAZN Deutschland)
15:30 بوروسيا دورتموند – سانت باولي (MBC Shahid، Sky Sport Bundesliga 1)
15:30 هامبورغ – بوروسيا مونشنغلادباخ (MBC Shahid، DAZN Deutschland)
15:30 هوفنهايم – باير ليفركوزن (MBC Shahid، DAZN Deutschland)
15:30 كولن – ماينتس 05 (MBC Shahid، DAZN Deutschland)
18:30 لايبزيغ – بايرن ميونيخ (MBC Shahid)

فرنسا – الدوري الفرنسي (ليغ 1)
17:00 لانس – أوكسير (beIN Sports Arabia 9 HD)
19:00 تولوز – نيس (beIN Sports HD 4)
21:05 أنجيه – أولمبيك مرسيليا (TV5Monde Maghreb، beIN Sports HD 2)

السعودية – دوري روشن السعودي
14:35 الفيحاء – ضمك (ثمانية)
16:10 الخلود – الأهلي (ثمانية)
18:30 النصر – الشباب (ثمانية)

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

633
أخر الأخبار

باجة : احتراق سيارة خفيفة بالكامل

565
الأخبار

بشرى لأحباء الأولمبي الباجي : المنتدبون الجُدُد جاهزون لمباراة اليوم
421
الأخبار

ميركاتو : الأولمبي الباجي ينتدب لاعبًا نيجيريًا وآخر بنينيًا
325
أخر الأخبار

مُلكة المدير: رئيس الجمهورية تعهّد بصرف ديون الصّيدليات و سيتمّ فورا العودة للعمل بمنظومة الطّرف الدّافع [فيديو]
323
الأخبار

تونس: عشر سنوات سجنا لمروّج مخدرات في الوسط المدرسي بالبحر الأزرق والمرسى
287
أخر الأخبار

مدير الصحة بصفاقس يكشف حقيقة الوضع الوبائي بالجهة (فيديو)
286
الأخبار

تونس: الميناء التجاري بقابس يتعزز بجرار بحري جديد عالي القدرة
279
الأخبار

تحول سكاني غير مسبوق: فرنسا تسجّل وفيات أكثر من الولادات لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية
266
أخر الأخبار

بعد تدخل الرئيس : جلسة عاجلة اليوم في مقر وزارة الشؤون الاجتماعية حول أزمة الأدوية
262
أخر الأخبار

تونس تدشن تحولا تاريخيا في قطاع السكن الاجتماعي

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى