كرة القدم العالمية: على أي قنوات تُبَثّ مباريات الجمعة 28 نوفمبر؟

فيما يلي البرنامج التفصيلي لأبرز المواجهات الرسمية المقررة على الملاعب العربية والأوروبية والدولية هذا الجمعة 28 نوفمبر، وذلك وفق التوقيت التونسي:
مباراة ودية
4:00 مساءً – النادي الإفريقي – القدس (الوطنية 1، CA TV)
إسبانيا – الدوري الإسباني (LaLiga) 21:00 خيتافي – إلتشي (beIN Sports HD 3)
إيطاليا – الدوري الإيطالي (Serie A) 20:45 كومو – ساسولو (STARZPLAY، Shasha)
ألمانيا – الدوري الألماني (Bundesliga) 20:30 بوروسيا مونشنغلادباخ – آر بي لايبزيغ (Shahid، SABC Sport)
فرنسا – الدوري الفرنسي (Ligue 1) 20:45 ميتز – رين (beIN Sports HD 4)
إفريقيا – دوري أبطال أفريقيا (CAF Champions League) 17:00 ريفرز يونايتد – نهضة بركان (beIN Sports HD 7) 17:00 شبيبة القبائل – يونغ أفريكانز (beIN Sports HD 1) 20:00 مولودية الجزائر – ماميلودي صن داونز (beIN Sports HD 6) 20:00 الجيش الملكي الرباطي – الأهلي (beIN Sports HD 1)
إفريقيا – كأس الكونفدرالية الأفريقية (CAF Confederation Cup) 14:00 زيسكو يونايتد – المصري (beIN Sports HD 7) 17:00 عزام – الوداد البيضاوي (SuperSport Football) 20:00 أولمبيك آسفي – اتحاد الجزائر (beIN Sports HD 5)