Français
Anglais
العربية
رياضة

كرة القدم العالمية: على أي قنوات تُبَثّ مباريات الجمعة 28 نوفمبر؟

كرة القدم العالمية: على أي قنوات تُبَثّ مباريات الجمعة 28 نوفمبر؟

فيما يلي البرنامج التفصيلي لأبرز المواجهات الرسمية المقررة على الملاعب العربية والأوروبية والدولية هذا الجمعة 28 نوفمبر، وذلك وفق التوقيت التونسي:

مباراة ودية
4:00 مساءً – النادي الإفريقي – القدس (الوطنية 1، CA TV)

إسبانيا – الدوري الإسباني (LaLiga)
21:00 خيتافي – إلتشي (beIN Sports HD 3)

إيطاليا – الدوري الإيطالي (Serie A)
20:45 كومو – ساسولو (STARZPLAY، Shasha)

ألمانيا – الدوري الألماني (Bundesliga)
20:30 بوروسيا مونشنغلادباخ – آر بي لايبزيغ (Shahid، SABC Sport)

فرنسا – الدوري الفرنسي (Ligue 1)
20:45 ميتز – رين (beIN Sports HD 4)

إفريقيا – دوري أبطال أفريقيا (CAF Champions League)
17:00 ريفرز يونايتد – نهضة بركان (beIN Sports HD 7)
17:00 شبيبة القبائل – يونغ أفريكانز (beIN Sports HD 1)
20:00 مولودية الجزائر – ماميلودي صن داونز (beIN Sports HD 6)
20:00 الجيش الملكي الرباطي – الأهلي (beIN Sports HD 1)

إفريقيا – كأس الكونفدرالية الأفريقية (CAF Confederation Cup)
14:00 زيسكو يونايتد – المصري (beIN Sports HD 7)
17:00 عزام – الوداد البيضاوي (SuperSport Football)
20:00 أولمبيك آسفي – اتحاد الجزائر (beIN Sports HD 5)

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

689
أخر الأخبار

باجة: تعليق الدروس في نفزة وعمدون بسبب سوء الأحوال الجوية وتواصل فيضان الأودية

434
أخر الأخبار

قضية تزوير شهائد في القصرين: السجن 24 عاما ضد مدير عام سابق و 6 سنوات ضد الصنكي الأسودي
402
الأخبار

عاجل : الإفراج عن سنية الدهماني
372
اقتصاد وأعمال

وزارة المالية: 655,5 مليون دينار فائض ميزانية الدولة إلى موفى سبتمبر 2025
326
أخر الأخبار

الإفراج عن 9 موقوفين في قضية هنشير الشعّال بصفاقس بينهم الوزير الأسبق سمير بالطيّب
323
أخر الأخبار

باجة تتزين بالثلوج (صور)
306
الأخبار

مجلس النواب : المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2026 في أجل أقصاه 10 ديسمبر
283
أخر الأخبار

ميزانية 2026 : إقرار فصل جديد لتخفيف الأعباء الجبائية على المتقاعدين
281
أخر الأخبار

حملة أمنية بجبل الجلود: إيقاف عناصر إجرامية خطيرة محلّ تفتيش
281
الأخبار

الأطباء الشبان يعلقون تحركاتهم الاحتجاجية

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى