كرة القدم العالمية: على أي قنوات تُنقل مباريات الخميس 27 نوفمبر؟

فيما يلي البرنامج التلفزي المفصّل لأبرز المواجهات الرسمية المبرمجة هذا الخميس 27 نوفمبر على الملاعب العربية والأوروبية والعالمية (بتوقيت تونس):

أوروبا – الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ)

18:45 أستون فيلا – يانغ بويز (beIN Sports HD 1)

18:45 بورتو – نيس (beIN Sports HD 4)

18:45 فيكتوريا بلزن – فرايبورغ (beIN Sports Arabia 8)

18:45 ليل – دينامو زغرب (beIN Sports HD 5)

18:45 روما – ميتيلاند (beIN Sports HD 2)

18:45 فنربخشه – فيرينتسفاروش (beIN Sports HD 6)

18:45 فينورد – سلتيك (beIN Sports HD 3)

18:45 باوك – بران (beIN Sports HD 7)

18:45 لودوغوريتس – سيلتا فيغو (beIN Sports Xtra 2)

21:00 ريال بيتيس – أوتريخت (beIN Sports HD 4)

21:00 النجم الأحمر (كرفينا زفيزدا) – إف سي إس بي (FCSB) (beIN Sports Arabia 9 HD)

21:00 غو أهيد إيغلز – شتوتغارت (beIN Sports HD 6)

21:00 رينجرز – سبورتينغ براغا (beIN Sports HD 3)

21:00 بولونيا – سالزبورغ (beIN Sports HD 5)

21:00 باناثينايكوس – شتورم غراتس (beIN Sports HD 7)

21:00 غينك – بازل (beIN Sports Arabia 8)

21:00 نوتنغهام فورست – مالمو (Malmö FF) (beIN Sports HD 2)

أوروبا – الدوري الأوروبي للمؤتمرات (UEFA Europa Conference League)

18:45 هامرون سبارتنز – لينكولن رِد إمبس (beIN Sports Xtra 3)

18:45 سلوفان براتيسلافا – رايو فايكانو (beIN Sports Arabia 9 HD)

18:45 ألكمار (AZ) – شيلبورن (beIN Sports English 2)

21:00 ستراسبورغ – كريستال بالاس (beIN Sports HD 1)

كأس العالم تحت 17 عامًا

13:30 البرازيل تحت 17 عامًا – إيطاليا تحت 17 عامًا (beIN Sports، SABC Plus، ITV 4، ITVX)

17:00 البرتغال تحت 17 عامًا – النمسا تحت 17 عامًا (beIN Sports، SABC Plus، SNRT Live)