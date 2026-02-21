Français
كرة القدم العالمية: على أي قنوات تُنقل مباريات الأحد ؟

فيما يلي البرنامج التلفزيوني المفصّل لأبرز المواجهات الرسمية التي ستُقام على الملاعب العربية والإفريقية والأوروبية والدولية، يوم الأحد 22 فبراير (بتوقيت تونس):

إنجلترا – الدوري الإنجليزي الممتاز

15:00 سندرلاند – فولهام (beIN Sports HD 6)
15:00 نوتنغهام فورست – ليفربول (beIN Sports HD 1)
15:00 كريستال بالاس – وولفرهامبتون واندررز (beIN Sports HD 4)
17:30 توتنهام هوتسبير – أرسنال (beIN Sports HD 1)

إسبانيا – الدوري الإسباني (لاليغا)

14:00 خيتافي – إشبيلية (beIN SPORTS CONNECT)
16:15 برشلونة – ليفانتي (beIN Sports HD 2)
18:30 سيلتا فيغو – مايوركا (beIN SPORTS CONNECT)
21:00 فياريال – فالنسيا (beIN Sports English)

إيطاليا – الدوري الإيطالي (سيري آ)

12:30 جنوى – تورينو (STARZPLAY، شاشا)
15:00 أتالانتا – نابولي (STARZPLAY، شاشا)
18:00 ميلان – بارما (STARZPLAY، شاشا)
20:45 روما – كريمونيزي (STARZPLAY، شاشا)

ألمانيا – الدوري الألماني (بوندسليغا)

15:30 فرايبورغ – بوروسيا مونشنغلادباخ (MBC Shahid، MBC Action)
17:30 سانت باولي – فيردر بريمن (MBC Shahid)
19:30 هايدنهايم – شتوتغارت (MBC Shahid)

فرنسا – الدوري الفرنسي (ليغ 1)

15:00 أوكسير – رين (beIN Sports HD 5)
17:15 أنجيه – ليل (beIN Sports HD 6)
17:15 نانت – لوهافر (beIN Sports HD 4)
17:15 نيس – لوريان (beIN Sports HD 5)
20:45 ستراسبورغ – أولمبيك ليون (beIN Sports HD 2)

قطر – دوري نجوم قطر

19:30 الغرافة – الشمال (beIN Sports HD 4)
19:30 الريان – الأهلي (beIN Sports HD 5)
19:30 الوكرة – السد (beIN Sports، Shoof)

تركيا – الدوري التركي الممتاز (سوبر ليغ)

11:30 قيصري سبور – أنطاليا سبور (beIN Sports 2 Turkey)
14:00 غازي عنتاب إف كيه – طرابزون سبور (beIN Sports MAX 8)
18:00 بشكتاش – غوزتيبه (beIN Sports MAX 7)
18:00 فاتح كاراغومروك – سامسون سبور (Digiturk Play، beIN Sports 2 Turkey)

