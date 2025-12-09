كرة القدم العالمية: على أي قنوات تُنقل مباريات يوم الأربعاء ؟

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

فيما يلي البرنامج التلفزي المفصّل لأبرز المواجهات الرسمية التي ستُقام على الملاعب العربية والإفريقية والأوروبية والعالمية هذا الأربعاء 10 ديسمبر (بتوقيت تونس) :

كأس الانتركونتيننتال FIFA

18:00 كروز أزول – فلامنغو (Fanatiz USA، beIN SPORTS، beIN SPORTS en Español، fuboTV، beIN SPORTS CONNECT)

أوروبا – دوري أبطال أوروبا

18:45 فياريال – كوبنهافن (beIN Sports HD)

18:45 قره باغ – أياكس (beIN Sports HD 7)

21:00 بنفيكا – نابولي (beIN Sports HD 4)

21:00 بوروسيا دورتموند – بودو/ غليمت (beIN Sports Arabia 9 HD)

21:00 يوفنتوس – بافوس (beIN Sports HD 5)

21:00 باير ليفركوزن – نيوكاسل يونايتد (

beIN Sports Arabia 21:00 كلوب بروج – أرسنال (beIN Sports HD)

21:00 ريال مدريد – مانشستر سيتي (beIN Sports HD1)

21:00 أتلتيك بلباو – باريس سان جيرمان (beIN Sports HD 2)

آسيا – دوري أبطال آسيا

11:00 سيول – ملبورن سيتي (beIN Sports HD 5)

آسيا – دوري أبطال آسيا 2

13:15 بيرسيب – بانكوك يونايتد (beIN Sports HD 5)

