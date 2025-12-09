Français
Anglais
العربية
رياضة

كرة القدم العالمية: على أي قنوات تُنقل مباريات يوم الأربعاء ؟

كرة القدم العالمية: على أي قنوات تُنقل مباريات يوم الأربعاء ؟

فيما يلي البرنامج التلفزي المفصّل لأبرز المواجهات الرسمية التي ستُقام على الملاعب العربية والإفريقية والأوروبية والعالمية هذا الأربعاء 10 ديسمبر (بتوقيت تونس) :

كأس الانتركونتيننتال FIFA 
18:00 كروز أزول – فلامنغو (Fanatiz USA، beIN SPORTS، beIN SPORTS en Español، fuboTV، beIN SPORTS CONNECT)

أوروبا – دوري أبطال أوروبا
18:45 فياريال – كوبنهافن (beIN Sports HD)
18:45 قره باغ – أياكس (beIN Sports HD 7)
21:00 بنفيكا – نابولي (beIN Sports HD 4)
21:00 بوروسيا دورتموند – بودو/ غليمت (beIN Sports Arabia 9 HD)
21:00 يوفنتوس – بافوس (beIN Sports HD 5)
21:00 باير ليفركوزن – نيوكاسل يونايتد (
beIN Sports Arabia 😎 21:00 كلوب بروج – أرسنال (beIN Sports HD)
21:00 ريال مدريد – مانشستر سيتي (beIN Sports HD1)
21:00 أتلتيك بلباو – باريس سان جيرمان (beIN Sports HD 2)

آسيا – دوري أبطال آسيا
11:00 سيول – ملبورن سيتي (beIN Sports HD 5)

آسيا – دوري أبطال آسيا 2
13:15 بيرسيب – بانكوك يونايتد (beIN Sports HD 5)

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

579
الأخبار

الأولمبي الباجي يستأنف تحضيراته و رئيس الهيئة التسييرية يعد بضمان البقاء في الرابطة الأولى

349
الأخبار

قرار جديد من الاتحاد الأوروبي تجاه تونس
304
الأخبار

شي جين بينغ يتحدى ترامب و ماكرون بفائض تجاري يبلغ 1080 مليار دولار : «الصين ستسحقنا…»
299
أخر الأخبار

صفاقس : أسعار الخضر والغلال واللحوم والأسماك (صور+فيديو)
286
الأخبار

النادي الإفريقي يستأنف تدريباته
282
الأخبار

فرنسا : بريجيت ماكرون تنزلق بشكل خطير و تصف ناشطات نسويات بـ«الغبيّات القذرات»
280
الأخبار

تزويد السوق بقوارير الغاز المنزلي محور اجتماع موسّع بإشراف وزير التجارة
276
الأخبار

الجزائر – تونس : منحة السفر السياحية بـ750 يورو ضحية نجاحها… و السلطات الجزائرية تتحرك لكبح تحيّل بعض المسافرين
273
عالمية

اليابان: إنذار بحدوث تسونامي بعد زلزال قوي بقوة 7,6 درجات
263
أخر الأخبار

في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر: سدود الشمال تدعّمت بـ51 مليون مربع

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى