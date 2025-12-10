كرة القدم العالمية: على أي قنوات تُنقل مباريات يوم الخميس ؟

فيما يلي البرنامج التلفزي المفصّل لأبرز المواجهات الرسمية التي ستُقام على الملاعب العربية والإفريقية والأوروبية والعالمية هذا الخميس 11 ديسمبر (بتوقيت تونس) :
كأس الأمم العربية
15:30 المغرب – سوريا (دبي سبورتس 1، الكأس وان، إيه دي سبورتس)
18:30 فلسطين – السعودية (دبي سبورتس 1، الكأس وان، إيه دي سبورتس)
أوروبا – الدوري الأوروبي
18:45 نيس – سبورتينغ براغا (بي إن سبورتس كونكت)
18:45 يونغ بويز – ليل (بي إن سبورتس إتش دي 2)
18:45 شتوتغارت – مكابي (بي إن سبورتس الإنجليزية)
18:45 دينامو زغرب – ريال بيتيس (بي إن سبورتس إتش دي 4)
18:45 ميتييلاند – جينك (بي إن سبورتس كونكت)
18:45 أوتريخت – نوتنغهام فورست (بي إن سبورتس إتش دي 1)
18:45 فيرينكفاروش – رينجرز (بي إن سبورتس إتش دي 5)
18:45 شتورم غراتس – النجم الأحمر (بي إن سبورتس) عالية الدقة 7)
18:45 لودوجورتس – باوك سالونيكي (beIN SPORTS CONNECT)
21:00 أولمبيك ليون – جو أهيد إيجلز (beIN Sports HD 4)
21:00 FCSB – فينورد (beIN Sports Arabia 9 HD)
21:00 سلتيك – روما (beIN SPORTS CONNECT)
21:00 سيلتا فيغو – بولونيا (beIN Sports HD 5)
21:00 بازل – أستون فيلا (beIN Sports HD 1)
21:00 فرايبورغ – سالزبورغ (beIN Sports HD 6)
21:00 باناثينايكوس – فيكتوريا بلزن (beIN Sports Xtra 3)
21:00 بورتو – مالمو (beIN Sports Arabia 8)
21:00 بران – فنربخشة (beIN Sports HD 7)
أوروبا – دوري المؤتمر الأوروبي
18:45 فيورنتينا – دينامو كييف (beIN Sports HD 6)
21:00 أبردين – ستراسبورغ (beIN Sports Xtra)
21:00 شيلبورن – كريستال بالاس (beIN Sports HD 2)
21:00 ليخ بوزنان – ماينز 05 (beIN Sports Xtra 2)
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب