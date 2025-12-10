كرة القدم العالمية: على أي قنوات تُنقل مباريات يوم الخميس ؟

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

فيما يلي البرنامج التلفزي المفصّل لأبرز المواجهات الرسمية التي ستُقام على الملاعب العربية والإفريقية والأوروبية والعالمية هذا الخميس 11 ديسمبر (بتوقيت تونس) :

كأس الأمم العربية

15:30 المغرب – سوريا (دبي سبورتس 1، الكأس وان، إيه دي سبورتس)

18:30 فلسطين – السعودية (دبي سبورتس 1، الكأس وان، إيه دي سبورتس)

أوروبا – الدوري الأوروبي

18:45 نيس – سبورتينغ براغا (بي إن سبورتس كونكت)

18:45 يونغ بويز – ليل (بي إن سبورتس إتش دي 2)

18:45 شتوتغارت – مكابي (بي إن سبورتس الإنجليزية)

18:45 دينامو زغرب – ريال بيتيس (بي إن سبورتس إتش دي 4)

18:45 ميتييلاند – جينك (بي إن سبورتس كونكت)

18:45 أوتريخت – نوتنغهام فورست (بي إن سبورتس إتش دي 1)

18:45 فيرينكفاروش – رينجرز (بي إن سبورتس إتش دي 5)

18:45 شتورم غراتس – النجم الأحمر (بي إن سبورتس) عالية الدقة 7)

18:45 لودوجورتس – باوك سالونيكي (beIN SPORTS CONNECT)

21:00 أولمبيك ليون – جو أهيد إيجلز (beIN Sports HD 4)

21:00 FCSB – فينورد (beIN Sports Arabia 9 HD)

21:00 سلتيك – روما (beIN SPORTS CONNECT)

21:00 سيلتا فيغو – بولونيا (beIN Sports HD 5)

21:00 بازل – أستون فيلا (beIN Sports HD 1)

21:00 فرايبورغ – سالزبورغ (beIN Sports HD 6)

21:00 باناثينايكوس – فيكتوريا بلزن (beIN Sports Xtra 3)

21:00 بورتو – مالمو (beIN Sports Arabia 8)

21:00 بران – فنربخشة (beIN Sports HD 7)

أوروبا – دوري المؤتمر الأوروبي

18:45 فيورنتينا – دينامو كييف (beIN Sports HD 6)

21:00 أبردين – ستراسبورغ (beIN Sports Xtra)

21:00 شيلبورن – كريستال بالاس (beIN Sports HD 2)

21:00 ليخ بوزنان – ماينز 05 (beIN Sports Xtra 2)

