كرة القدم العالمية: على أي قنوات تُنقل مباريات الأربعاء ؟

في ما يلي البرنامج التلفزي المفصّل لأبرز المواجهات الرسمية التي تُقام على الملاعب العربية، الإفريقية، الأوروبية والدولية، يوم الأربعاء 24 ديسمبر (بالتوقيت التونسي):
إفريقيا – كأس أمم إفريقيا
13:30 بوركينا فاسو – غينيا الاستوائية
(beIN Sports MAX 1 Arabia)
16:00 الجزائر – السودان
(beIN Sports MAX 1 Arabia)
18:30 كوت ديفوار – موزمبيق
(beIN Sports MAX 1 Arabia)
21:00 الكاميرون – الغابون
(beIN Sports MAX 1 Arabia)
آسيا – دوري أبطال آسيا 2
17:00 الوصل – الوحدات
(beIN Sports HD 3)
17:00 المحرق – استقلال
(beIN Sports HD 2)
17:00 الأهلي – أنديجان
(beIN Sports HD 5)
17:00 أركاداغ – الخالدية
(beIN Sports HD 4)
17:00 غوا – استقلال
(beIN Sports HD 6)
17:00 النصر – الزوراء
(beIN Sports HD 1)
تركيا – كأس تركيا
18:30 سامسون سبور – أيوب سبور
(Sportklub 2 Slovenia، A Spor)