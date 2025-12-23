Français
Anglais
العربية
رياضة

كرة القدم العالمية: على أي قنوات تُنقل مباريات الأربعاء ؟

كرة القدم العالمية: على أي قنوات تُنقل مباريات الأربعاء ؟

في ما يلي البرنامج التلفزي المفصّل لأبرز المواجهات الرسمية التي تُقام على الملاعب العربية، الإفريقية، الأوروبية والدولية، يوم الأربعاء 24 ديسمبر (بالتوقيت التونسي):

إفريقيا – كأس أمم إفريقيا

13:30 بوركينا فاسو – غينيا الاستوائية
(beIN Sports MAX 1 Arabia)

16:00 الجزائر – السودان
(beIN Sports MAX 1 Arabia)

18:30 كوت ديفوار – موزمبيق
(beIN Sports MAX 1 Arabia)

21:00 الكاميرون – الغابون
(beIN Sports MAX 1 Arabia)

آسيا – دوري أبطال آسيا 2

17:00 الوصل – الوحدات
(beIN Sports HD 3)

17:00 المحرق – استقلال
(beIN Sports HD 2)

17:00 الأهلي – أنديجان
(beIN Sports HD 5)

17:00 أركاداغ – الخالدية
(beIN Sports HD 4)

17:00 غوا – استقلال
(beIN Sports HD 6)

17:00 النصر – الزوراء
(beIN Sports HD 1)

تركيا – كأس تركيا

18:30 سامسون سبور – أيوب سبور
(Sportklub 2 Slovenia، A Spor)

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

506
الأخبار

ملعب باجة : حقيقة تغيّر لون العشب و أين وصلت أشغال السبورة اللامعة الجديدة ؟ [فيديو]

372
اقتصاد وأعمال

تونس: مشروع طريق سيارة ب75 كلم و3 محولات ستربط بوسالم بالحدود الجزائرية وهذا مسارها
346
الأخبار

19 سنة سجنا مع النفاذ العاجل في حق المنذر الزنايدي
317
اقتصاد وأعمال

الجزائر–الولايات المتحدة : «ضربة صديقة» ثانية موقّعة من واشنطن و رسم إضافي بنسبة 127% في قطاع محوري
314
الأخبار

سياحة : تونس تتجاوز لأول مرة عتبة 11 مليون سائح
285
الأخبار

تنس – الدورة الخامسة لبطولة Arab Masters: عزيز الواقع بطلاً لسنة 2025
274
الأخبار

قفصة: شاشة عملاقة لمتابعة مباريات المنتخب الوطني في كأس أمم إفريقيا
268
اقتصاد وأعمال

أكديطال المغربية تستحوذ على 100% من رأس مال مجموعة مستشفيات توفيق التونسية
256
الأخبار

كأس أمم إفريقيا : المدرّب بول بوت يكشف عن حظوظ أوغندا أمام تونس
249
الأخبار

وزير الصحة يبحث مع السفير الأمريكي بتونس سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية في قطاع الصحة

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى