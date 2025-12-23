كرة القدم العالمية: على أي قنوات تُنقل مباريات الأربعاء ؟

في ما يلي البرنامج التلفزي المفصّل لأبرز المواجهات الرسمية التي تُقام على الملاعب العربية، الإفريقية، الأوروبية والدولية، يوم الأربعاء 24 ديسمبر (بالتوقيت التونسي):

إفريقيا – كأس أمم إفريقيا

13:30 بوركينا فاسو – غينيا الاستوائية

(beIN Sports MAX 1 Arabia)

16:00 الجزائر – السودان

(beIN Sports MAX 1 Arabia)

18:30 كوت ديفوار – موزمبيق

(beIN Sports MAX 1 Arabia)

21:00 الكاميرون – الغابون

(beIN Sports MAX 1 Arabia)

آسيا – دوري أبطال آسيا 2

17:00 الوصل – الوحدات

(beIN Sports HD 3)

17:00 المحرق – استقلال

(beIN Sports HD 2)

17:00 الأهلي – أنديجان

(beIN Sports HD 5)

17:00 أركاداغ – الخالدية

(beIN Sports HD 4)

17:00 غوا – استقلال

(beIN Sports HD 6)

17:00 النصر – الزوراء

(beIN Sports HD 1)

تركيا – كأس تركيا

18:30 سامسون سبور – أيوب سبور

(Sportklub 2 Slovenia، A Spor)