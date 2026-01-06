Français
رياضة

كرة القدم العالمية: على أي قنوات تُنقل مباريات الأربعاء ؟

في ما يلي البرنامج التلفزي المفصّل لأبرز المواجهات الرسمية التي ستُقام على الملاعب العربية، الإفريقية، الأوروبية والدولية، يوم الأربعاء 7 جانفي (بتوقيت تونس):

إنجلترا – الدوري الإنجليزي الممتاز (Premier League)

20:30 مانشستر سيتي – برايتون أند هوف ألبيون (beIN Sports HD 1)
20:30 فولهام – تشيلسي (beIN Sports HD 3)
20:30 كريستال بالاس – أستون فيلا (beIN Sports HD 5)
20:30 برينتفورد – سندرلاند (beIN Sports HD 7)
20:30 إيفرتون – وولفرهامبتون واندررز (beIN Sports HD 4)
20:30 بورنموث – توتنهام هوتسبير (beIN Sports Arabia 8)
21:15 بيرنلي – مانشستر يونايتد (beIN Sports HD 2)
21:15 نيوكاسل يونايتد – ليدز يونايتد (beIN Sports HD 6)

إيطاليا – الدوري الإيطالي (Serie A)

18:30 بولونيا – أتالانتا (STARZPLAY، Shasha)
18:30 نابولي – فيرونا (STARZPLAY، Shasha)
20:45 تورينو – أودينيزي (STARZPLAY، Shasha)
20:45 بارما – إنتر ميلان (STARZPLAY، Shasha)
20:45 لاتسيو – فيورنتينا (STARZPLAY، Shasha)

إسبانيا – كأس السوبر الإسباني

20:00 برشلونة – أتلتيك بيلباو (Thmanyah)

العالم – كأس العالم للأمم (Kings World Cup Nations)

22:00 تشيلي – المغرب (DAZN International)
23:00 الأرجنتين – اليابان (beIN Sports HD 6)

الإمارات العربية المتحدة – دوري أدنوك للمحترفين

14:00 اتحاد كلباء – الوصل (ADtv، أبوظبي الرياضية 1)
16:45 البطائح – شباب الأهلي (ADtv، أبوظبي الرياضية 1)

البرتغال – كأس رابطة الدوري البرتغالي

21:00 بنفيكا – سبورتينغ براغا (ON Time Sports)

