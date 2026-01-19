كرة القدم العالمية: على أي قنوات تُنقل مباريات الثلاثاء ؟

فيما يلي البرنامج التلفزي المفصّل لأبرز المباريات الرسمية التي ستُقام على الملاعب العربية والأفريقية والأوروبية والدولية، يوم الثلاثاء 20 يناير (بتوقيت تونس):
تونس – الرابطة المحترفة الأولى
14:00
الشبيبة القيروانية – الملعب التونسي (الوطنية 2)
أوروبا – دوري أبطال أوروبا (UEFA)
16:30
كايرات – كلوب بروج (beIN Sports HD 1)
18:45
بودو/غليمت – مانشستر سيتي (beIN Sports HD 2)
21:00
إنتر ميلان – أرسنال (beIN Sports HD 2)
21:00
توتنهام هوتسبير – بوروسيا دورتموند (beIN Sports HD 4)
21:00
أولمبياكوس بيريوس – باير ليفركوزن (beIN Sports HD 6)
21:00
فياريال – أياكس (beIN Sports HD 7)
21:00
كوبنهاغن – نابولي (beIN Sports HD 5)
21:00
سبورتينغ لشبونة – باريس سان جيرمان (beIN Sports HD 3)
21:00
ريال مدريد – موناكو (beIN Sports HD 1)
السعودية – دوري روشن السعودي
16:05
الشباب – النجمة (Thmanyah)
18:30
الفتح – الخلود (Thmanyah)
18:30
الأهلي – الخليج (tabii، Thmanyah)
مصر – كأس مصر
13:30
الجونة – بيراميدز (Kora Plus)
13:30
بتروجيت – فيوتشر (Kora Plus)