كرة القدم العالمية: على أي قنوات تُنقل مباريات الأربعاء؟

في ما يلي البرنامج التلفزيوني المفصّل لأبرز المواجهات الرسمية التي ستُقام على الملاعب العربية والإفريقية والأوروبية والدولية، يوم الأربعاء 21 جانفي (بتوقيت تونس):

تونس – الرابطة المحترفة الأولى

14:00 مستقبل قابس – الأولمبي الباجي (الوطنية 2)

14:00 النادي الصفاقسي – النادي البنزرتي (الوطنية 1)

أوروبا – دوري أبطال أوروبا (UEFA)

18:45 قره باغ – آينتراخت فرانكفورت (beIN Sports HD)

18:45 غلطة سراي – أتلتيكو مدريد (beIN Sports HD 2)

21:00 تشيلسي – بافوس (beIN Sports HD 3)

21:00 سلافيا براغ – برشلونة (beIN Sports HD 2)

21:00 أتالانتا – أتلتيك بلباو (beIN Sports HD 7)

21:00 يوفنتوس – بنفيكا (beIN Sports HD 5)

21:00 نيوكاسل يونايتد – آيندهوفن (beIN Sports HD 4)

21:00 بايرن ميونيخ – يونيون سان جيلواز (beIN Sports HD 6)

21:00 أولمبيك مرسيليا – ليفربول (beIN Sports HD 1)

قطر – كأس QSL

14:30 الخور – الريان (Shoof، الكأس 2)

السعودية – دوري روشن السعودي

16:30 الأخدود – الرياض (ثمانية)

18:30 ضمك – النصر (ثمانية)

18:30 الاتفاق – نيوم (ثمانية)

مصر – الدوري المصري الممتاز

16:00 سيراميكا كليوباترا – الاتحاد السكندري (كورة بلس)

19:00 سموحة – فاركو (كورة بلس)

مصر – كأس مصر

13:30 زد – المصري البورسعيدي (كورة بلس)

