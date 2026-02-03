Français
Anglais
العربية
رياضة

كرة القدم العالمية: على أي قنوات تُنقل مباريات الأربعاء ؟

كرة القدم العالمية: على أي قنوات تُنقل مباريات الأربعاء ؟

في ما يلي البرنامج التلفزي المفصّل لأبرز المباريات الرسمية التي تُقام على الملاعب العربية والأفريقية والأوروبية والدولية، وذلك يوم الأربعاء 4 فبراير (بتوقيت تونس):

إنجلترا – كأس الرابطة (كاراباو كاب)
21:00 مانشستر سيتي – نيوكاسل يونايتد (beIN Sports HD 1)
ألمانيا – كأس ألمانيا
20:45 هولشتاين كيل – شتوتغارت (Abu Dhabi Sports 1، DFB Play)
إيطاليا – كأس إيطاليا
18:00 بولونيا – لاتسيو (MBC Shahid)
21:00 إنتر – تورينو (MBC Shahid، tabii، MBC Action)
إسبانيا – كأس الملك
21:00 فالنسيا – أتلتيك بيلباو (DAZN Deutschland)
21:00 ديبورتيفو ألافيس – ريال سوسييداد (DAZN Deutschland)
فرنسا – كأس فرنسا
20:30 لوريان – باريس (beIN Sports HD 2)
20:30 تولوز – أميان (beIN Sports HD 5)
20:30 نيس – مونبلييه (beIN Sports HD 3، beIN Sports MAX 5)
20:30 أولمبيك ليون – لافال (beIN Sports 3)
21:00 تروا – لنس (beIN Sports Arabia 8)
قطر – دوري نجوم قطر
15:45 أم صلال – الدحيل (Alkass One، beIN Sports)
مصر – الدوري المصري الممتاز
16:00 سموحة – بيراميدز (Kora Plus)
16:00 زد – المصري (Kora Plus)
19:00 الكهرباء – الزمالك (Kora Plus)
تركيا – كأس تركيا
18:30 غلطة سراي – إسطنبول سبور (A Spor، MAX Sport 4)
سويسرا – كأس سويسرا
19:15 ستاد لوزان أوشي – لوتسرن (RTS Sport)
20:15 سانت غالن – بازل (RSI La 2، SRF zwei، RTS 2)

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

349
الأخبار

باريس سان جيرمان يُقرّر تفعيل بند شراء خليل العياري

319
أخر الأخبار

جريمة مروّعة في النخيلات بأريانة: إيقاف المشتبه به في قتل حارس ليلي
302
أخر الأخبار

قانون المحكمة الدستورية أمام لجنة التشريع العام مُجدّدًا.. النائبة هالة جاب الله تكشف التفاصيل (فيديو)
289
أخر الأخبار

باجة :تحذير المواطنين من ارتفاع منسوب مياه واد مجردة
286
اقتصاد وأعمال

تونس: التزامات جديدة على الوكلاء العقاريين لتعزيز مكافحة غسل الأموال
285
الأخبار

تنبيه هام من السفارة الأمريكية بتونس: تحديثات محدودة واستمرار خدمات الجوازات والتأشيرات
273
اقتصاد وأعمال

أصحاب السيارات و الدراجات النارية: هذه آجال خلاص معلوم الجولان لسنة 2026
270
أخر الأخبار

الإنذارات الجوية: توقّعات موثوقة أم مجرّد فرضيات؟ [فيديو]
267
أخر الأخبار

جندوبة: غلق الطريق الرابطة بين جندوبة وبن بشير بسبب ارتفاع منسوب وادي مجردة
265
أخر الأخبار

الميداني الضاوي: “تقدّم موسم جني الزّيتون بما يقارب الـ 70 % و الأمطار الاخيرة لها تأثير على جودة الزيت” [فيديو]

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى