كرة القدم العالمية: على أي قنوات تُنقل مباريات الأربعاء ؟

في ما يلي البرنامج التلفزي المفصّل لأبرز المباريات الرسمية التي تُقام على الملاعب العربية والأفريقية والأوروبية والدولية، وذلك يوم الأربعاء 4 فبراير (بتوقيت تونس):

إنجلترا – كأس الرابطة (كاراباو كاب)

21:00 مانشستر سيتي – نيوكاسل يونايتد (beIN Sports HD 1)

ألمانيا – كأس ألمانيا

20:45 هولشتاين كيل – شتوتغارت (Abu Dhabi Sports 1، DFB Play)

إيطاليا – كأس إيطاليا

18:00 بولونيا – لاتسيو (MBC Shahid)

21:00 إنتر – تورينو (MBC Shahid، tabii، MBC Action)

إسبانيا – كأس الملك

21:00 فالنسيا – أتلتيك بيلباو (DAZN Deutschland)

21:00 ديبورتيفو ألافيس – ريال سوسييداد (DAZN Deutschland)

فرنسا – كأس فرنسا

20:30 لوريان – باريس (beIN Sports HD 2)

20:30 تولوز – أميان (beIN Sports HD 5)

20:30 نيس – مونبلييه (beIN Sports HD 3، beIN Sports MAX 5)

20:30 أولمبيك ليون – لافال (beIN Sports 3)

21:00 تروا – لنس (beIN Sports Arabia 8)

قطر – دوري نجوم قطر

15:45 أم صلال – الدحيل (Alkass One، beIN Sports)

مصر – الدوري المصري الممتاز

16:00 سموحة – بيراميدز (Kora Plus)

16:00 زد – المصري (Kora Plus)

19:00 الكهرباء – الزمالك (Kora Plus)

تركيا – كأس تركيا

18:30 غلطة سراي – إسطنبول سبور (A Spor، MAX Sport 4)

سويسرا – كأس سويسرا

19:15 ستاد لوزان أوشي – لوتسرن (RTS Sport)

20:15 سانت غالن – بازل (RSI La 2، SRF zwei، RTS 2)

