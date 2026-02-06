Français
كرة القدم العالمية: على أي قنوات تُنقل مباريات السبت 7 فيفري ؟

في ما يلي البرنامج التلفزي المفصّل لأبرز المباريات الرسمية التي تُقام على الملاعب العربية، الإفريقية، الأوروبية والدولية، يوم السبت 7 فيفري، وذلك حسب التوقيت التونسي:

تونس – الرابطة المحترفة الأولى

14:00 النجم الساحلي – الاتحاد المنستيري (الوطنية 1)
14:00 مستقبل المرسى – الشبيبة القيروانية (الوطنية 2 / مباشرة)
14:00 الأولمبي الباجي – مستقبل سليمان (الوطنية 2 / إعادة)
14:00 ترجي جرجيس – مستقبل قابس (الوطنية 2 / إعادة)

إنجلترا – الدوري الإنجليزي الممتاز

13:30 مانشستر يونايتد – توتنهام هوتسبير (beIN Sports HD 1)
16:00 بورنموث – أستون فيلا (beIN Sports HD 4)
16:00 فولهام – إيفرتون (beIN Sports HD 5)
16:00 بيرنلي – وست هام يونايتد (beIN Sports HD)
16:00 وولفرهامبتون – تشيلسي (beIN Sports HD 6)
16:00 أرسنال – سندرلاند (beIN Sports HD 1)
18:30 نيوكاسل يونايتد – برينتفورد (beIN Sports HD 1)

إسبانيا – الدوري الإسباني (لاليغا)

14:00 رايو فاييكانو – ريال أوفييدو (beIN Sports Arabia 8)
16:15 برشلونة – مايوركا (beIN Sports HD 2)
18:30 إشبيلية – جيرونا (beIN Sports HD)
21:00 ريال سوسيداد – إلتشي (beIN Sports HD)

إيطاليا – الدوري الإيطالي (سيري آ)

18:00 جنوى – نابولي (STARZPLAY، Shahid)
20:45 فيورنتينا – تورينو (STARZPLAY، Shahid)

ألمانيا – الدوري الألماني (بوندسليغا)

15:30 فولفسبورغ – بوروسيا دورتموند (MBC Shahid، MBC Action)
15:30 ماينز 05 – أوغسبورغ (MBC Shahid، DAZN Deutschland)
15:30 فرايبورغ – فيردر بريمن (MBC Shahid، DAZN Deutschland)
15:30 سانت باولي – شتوتغارت (MBC Shahid، DAZN Deutschland)
15:30 هايدنهايم – هامبورغ (MBC Shahid)
18:30 بوروسيا مونشنغلادباخ – باير ليفركوزن (MBC Shahid، MBC Action)

فرنسا – الدوري الفرنسي (ليغ 1)

17:00 لنس – رين (beIN Sports Arabia 9 HD)
19:00 بريست – لوريان (beIN Sports HD 4)
21:05 نانت – أولمبيك ليون (TV5 Monde Maghreb، beIN Sports HD 1)

إفريقيا – دوري أبطال إفريقيا

14:00 باور دايناموز – نهضة بركان (beIN Sports Arabia 9 HD)
17:00 بيترو دي لواندا – سيمبا (beIN Sports Xtra 2)
20:00 شبيبة القبائل – الأهلي (beIN Sports HD 2)
20:00 الجيش الملكي – يونغ أفريكانز (beIN Sports Xtra 2)

