كرة القدم العالمية: على أي قنوات يمكن مشاهدة مباريات الخميس ؟

في ما يلي البرنامج التلفزي المفصل لأبرز المباريات الرسمية التي ستُقام على الملاعب العربية والأفريقية والأوروبية والدولية هذا الخميس 19 فيفري (بتوقيت تونس):

أوروبا – الدوري الأوروبي (Ligue Europa)

18:45 باوك – سيلتا فيغو (beIN Sports HD 4)

18:45 فنربخشة – نوتنغهام فورست (beIN Sports HD 1)

18:45 دينامو زغرب – جينك (beIN Sports HD 3)

18:45 بران – بولونيا (beIN Sports HD 5)

21:00 باناثينايكوس – فيكتوريا بلزن (beIN Sports HD 4)

21:00 لودوغوريتس – فيرينتسفاروش (beIN Sports HD 3)

21:00 ليل – سرفينا زفيزدا (beIN Sports HD 1)

21:00 سلتيك – شتوتغارت (beIN Sports HD 2)

أوروبا – دوري المؤتمر الأوروبي (UEFA Europa Conference League)

18:45 نواه – ألكمار (beIN Sports Arabia 8)

18:45 زرينييسكي – كريستال بالاس (beIN Sports HD 2)

21:00 ياغيلونيا بياويستوك – فيورنتينا (beIN Sports Arabia 8)

السعودية – الدوري السعودي للمحترفين

20:00 الأهلي – النجمة (Thmanyah)

20:00 الاتفاق – الفتح (Thmanyah)

20:00 الخلود – الرياض (Thmanyah)

مصر – الدوري المصري الممتاز

20:30 المقاولون العرب – المصري (Kora Plus)

20:30 الأهلي – الجونة (Kora Plus)

20:30 فاركو – بتروجيت (Kora Plus)

