كرة القدم العالمية: على أي قنوات يمكن مشاهدة مباريات الخميس ؟

في ما يلي البرنامج التلفزي المفصل لأبرز المباريات الرسمية التي ستُقام على الملاعب العربية والأفريقية والأوروبية والدولية هذا الخميس 19 فيفري (بتوقيت تونس):

أوروبا – الدوري الأوروبي (Ligue Europa)
18:45 باوك – سيلتا فيغو (beIN Sports HD 4)
18:45 فنربخشة – نوتنغهام فورست (beIN Sports HD 1)
18:45 دينامو زغرب – جينك (beIN Sports HD 3)
18:45 بران – بولونيا (beIN Sports HD 5)
21:00 باناثينايكوس – فيكتوريا بلزن (beIN Sports HD 4)
21:00 لودوغوريتس – فيرينتسفاروش (beIN Sports HD 3)
21:00 ليل – سرفينا زفيزدا (beIN Sports HD 1)
21:00 سلتيك – شتوتغارت (beIN Sports HD 2)
أوروبا – دوري المؤتمر الأوروبي (UEFA Europa Conference League)
18:45 نواه – ألكمار (beIN Sports Arabia 8)
18:45 زرينييسكي – كريستال بالاس (beIN Sports HD 2)
21:00 ياغيلونيا بياويستوك – فيورنتينا (beIN Sports Arabia 8)
السعودية – الدوري السعودي للمحترفين
20:00 الأهلي – النجمة (Thmanyah)
20:00 الاتفاق – الفتح (Thmanyah)
20:00 الخلود – الرياض (Thmanyah)
مصر – الدوري المصري الممتاز
20:30 المقاولون العرب – المصري (Kora Plus)
20:30 الأهلي – الجونة (Kora Plus)
20:30 فاركو – بتروجيت (Kora Plus)

