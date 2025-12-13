كرة القدم العالمية: على أي قنوات يمكن متابعة مباريات الأحد 14 ديسمبر ؟

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

في ما يلي البرنامج التلفزي مفصّل لأبرز المواجهات الرسمية المقررة على الملاعب العربية والإفريقية والأوروبية والدولية يوم الأحد 14 ديسمبر (بتوقيت تونس) :

إنجلترا – الدوري الممتاز

15:00 سندرلاند – نيوكاسل يونايتد (beIN Sports HD 3)

15:00 وست هام يونايتد – أستون فيلا (beIN Sports HD 4)

15:00 نوتنغهام فوريست – توتنهام هوتسبر (beIN Sports HD 2)

15:00 كريستال بالاس – مانشستر سيتي (beIN Sports HD 1)

17:30 برينتفورد – ليدز يونايتد (beIN Sports HD 1)

إسبانيا – الليغا

14:00 إشبيلية – ريال أوفييدو (beIN Sports HD 5)

16:15 سيلتا فيغو – أتلتيك بيلباو (beIN Sports HD 5)

18:30 ليفانتي – فياريال (beIN Sports HD 3)

21:00 ديبورتيفو ألافيس – ريال مدريد (beIN Sports HD 1)

إيطاليا – السيري أ

12:30 ميلان – ساسولو (STARZPLAY، Shasha)

15:00 فيورنتينا – هيلاس فيرونا (STARZPLAY، Shasha)

15:00 أودينيزي – نابولي (STARZPLAY، Shasha)

18:00 جنوى – إنترناسيونالي (STARZPLAY، Shasha)

20:45 بولونيا – يوفنتوس (STARZPLAY، Shasha)

ألمانيا – البوندسليغا

15:30 فرايبورغ – بوروسيا دورتموند (Shahid، Canal+ Sport 1 Afrique)

17:30 بايرن ميونيخ – ماينتس 05 (Shahid، Canal+ Sport 1 Afrique)

19:30 فيردر بريمن – شتوتغارت (Shahid، DAZN Deutschland)

فرنسا – الليغ 1

15:00 أولمبيك ليون – لوهافر (beIN Sports HD 6)

17:15 ستراسبورغ – لوريان (beIN Sports HD 4)

17:15 لنس – نيس (beIN Sports HD 6)

17:15 أوكسير – ليل (beIN Sports HD 2)

20:45 أولمبيك مارسيليا – موناكو (beIN Sports HD 2)

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



