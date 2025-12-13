Français
رياضة

كرة القدم العالمية: على أي قنوات يمكن متابعة مباريات الأحد 14 ديسمبر ؟

في ما يلي البرنامج التلفزي مفصّل لأبرز المواجهات الرسمية المقررة على الملاعب العربية والإفريقية والأوروبية والدولية يوم الأحد 14 ديسمبر (بتوقيت تونس) :

إنجلترا – الدوري الممتاز
15:00 سندرلاند – نيوكاسل يونايتد (beIN Sports HD 3)
15:00 وست هام يونايتد – أستون فيلا (beIN Sports HD 4)
15:00 نوتنغهام فوريست – توتنهام هوتسبر (beIN Sports HD 2)
15:00 كريستال بالاس – مانشستر سيتي (beIN Sports HD 1)
17:30 برينتفورد – ليدز يونايتد (beIN Sports HD 1)

إسبانيا – الليغا
14:00 إشبيلية – ريال أوفييدو (beIN Sports HD 5)
16:15 سيلتا فيغو – أتلتيك بيلباو (beIN Sports HD 5)
18:30 ليفانتي – فياريال (beIN Sports HD 3)
21:00 ديبورتيفو ألافيس – ريال مدريد (beIN Sports HD 1)

إيطاليا – السيري أ
12:30 ميلان – ساسولو (STARZPLAY، Shasha)
15:00 فيورنتينا – هيلاس فيرونا (STARZPLAY، Shasha)
15:00 أودينيزي – نابولي (STARZPLAY، Shasha)
18:00 جنوى – إنترناسيونالي (STARZPLAY، Shasha)
20:45 بولونيا – يوفنتوس (STARZPLAY، Shasha)

ألمانيا – البوندسليغا
15:30 فرايبورغ – بوروسيا دورتموند (Shahid، Canal+ Sport 1 Afrique)
17:30 بايرن ميونيخ – ماينتس 05 (Shahid، Canal+ Sport 1 Afrique)
19:30 فيردر بريمن – شتوتغارت (Shahid، DAZN Deutschland)

فرنسا – الليغ 1
15:00 أولمبيك ليون – لوهافر (beIN Sports HD 6)
17:15 ستراسبورغ – لوريان (beIN Sports HD 4)
17:15 لنس – نيس (beIN Sports HD 6)
17:15 أوكسير – ليل (beIN Sports HD 2)
20:45 أولمبيك مارسيليا – موناكو (beIN Sports HD 2)

تعليقات

