كرة القدم العالمية: على أي قنوات يمكن متابعة مباريات نهاية الأسبوع ؟

في ما يلي البرنامج التلفزي المفصّل لأبرز المباريات الرسمية التي ستُقام على الملاعب العربية والإفريقية والأوروبية والدولية، وذلك يومي السبت 3 والأحد 4 جانفي (بتوقيت تونس):

السبت
إفريقيا – كأس الأمم الإفريقية

17:00 السنغال × السودان (beIN Sports MAX 1 Arabia، RTS 1)

20:00 مالي × تونس (beIN Sports MAX 1 Arabia)

إنجلترا – الدوري الإنجليزي الممتاز
13:30 أستون فيلا × نوتنغهام فورست (beIN Sports HD 1)

16:00 برايتون × بيرنلي (beIN Sports HD 2)

16:00 وولفرهامبتون × وست هام يونايتد (beIN Sports HD 1)

18:30 بورنموث × أرسنال (beIN Sports HD 1)

إسبانيا – الدوري الإسباني (لا ليغا)
14:00 سيلتا فيغو × فالنسيا (beIN Sports HD 3)

16:15 أوساسونا × أتلتيك بيلباو (beIN Sports HD 3)

18:30 إلتشي × فياريال (beIN Sports HD 3)

21:00 إسبانيول × برشلونة (beIN Sports HD 1)

إيطاليا – الدوري الإيطالي (سيري آ)
12:30 كومو × أودينيزي (STARZPLAY، Shasha)

15:00 جنوى × بيزا (STARZPLAY، Shasha)

15:00 ساسولو × بارما (STARZPLAY، Shasha)

18:00 يوفنتوس × ليتشي (STARZPLAY، Shasha)

20:45 أتالانتا × روما (STARZPLAY، Shasha)

فرنسا – الدوري الفرنسي (ليغ 1)
17:00 موناكو × أولمبيك ليون (beIN Sports HD 4)

19:00 نيس × ستراسبورغ (beIN Sports HD 5)

21:05 ليل × رين (beIN Sports HD 4)

السعودية – دوري روشن السعودي
14:10 الفتح × الشباب (Thmanyah)

15:55 الفيحاء × الخلود (Thmanyah)

18:30 الاتحاد × التعاون (tabii، Thmanyah)

الإمارات – دوري أدنوك للمحترفين
13:55 البطائح × دبا الفجيرة (ADtv)

13:55 عجمان × اتحاد كلباء (ADtv)

16:45 الجزيرة × شباب الأهلي (ADtv)

فرنسا – الدوري الفرنسي (ليغ 2)

14:00 تروا × ريد ستار (beIN Sports HD 4)

20:00 لو مان × سانت إيتيان (beIN Sports French 2)

الأحد
إفريقيا – كأس الأمم الإفريقية
17:00 المغرب × تنزانيا (beIN Sports MAX 1 Arabia)

20:00 جنوب إفريقيا × الكاميرون (beIN Sports MAX 1 Arabia)

إنجلترا – الدوري الإنجليزي الممتاز
13:30 ليدز يونايتد × مانشستر يونايتد (beIN Sports HD 1)

16:00 إيفرتون × برينتفورد (beIN Sports HD 3)

16:00 فولهام × ليفربول (beIN Sports HD 1)

16:00 نيوكاسل يونايتد × كريستال بالاس (beIN Sports HD 4)

16:00 توتنهام هوتسبير × سندرلاند (beIN Sports HD 5)

18:30 مانشستر سيتي × تشيلسي (beIN Sports HD 1)

إسبانيا – الدوري الإسباني (لا ليغا)
14:00 إشبيلية × ليفانتي (beIN Sports HD 6)

16:15 ريال مدريد × ريال بيتيس (beIN Sports HD 2)

18:30 ديبورتيفو ألافيس × ريال أوفييدو (beIN Sports HD 4)

18:30 مايوركا × جيرونا (beIN Sports HD 3)

21:00 ريال سوسيداد × أتلتيكو مدريد (beIN Sports HD 3)

إيطاليا – الدوري الإيطالي (سيري آ)
12:30 لاتسيو × نابولي (STARZPLAY، DAZN Italia)

15:00 فيورنتينا × كريمونيزي (STARZPLAY، Shasha)

18:00 هيلاس فيرونا × تورينو (STARZPLAY، Shasha)

20:45 إنتر ميلان × بولونيا (STARZPLAY، Shasha)

فرنسا – الدوري الفرنسي (ليغ 1)
15:00 أولمبيك مرسيليا × نانت (beIN Sports HD 7)

17:15 لوهافر × أنجيه (beIN Sports Arabia 9 HD)

17:15 لوريان × ميتز (beIN Sports HD 6)

17:15 بريست × أوكسير (beIN Sports HD 7)

20:45 باريس سان جيرمان × باريس (beIN Sports HD 1)

السعودية – دوري روشن السعودي
16:05 الحزم × نيوم (Thmanyah)

18:30 ضمك × الهلال (Thmanyah)

18:30 القادسية × الرياض (Thmanyah)

