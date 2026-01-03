كرة القدم العالمية: على أي قنوات يمكن متابعة مباريات نهاية الأسبوع ؟

في ما يلي البرنامج التلفزي المفصّل لأبرز المباريات الرسمية التي ستُقام على الملاعب العربية والإفريقية والأوروبية والدولية، وذلك يومي السبت 3 والأحد 4 جانفي (بتوقيت تونس):
السبت
إفريقيا – كأس الأمم الإفريقية
17:00 السنغال × السودان (beIN Sports MAX 1 Arabia، RTS 1)
20:00 مالي × تونس (beIN Sports MAX 1 Arabia)
إنجلترا – الدوري الإنجليزي الممتاز
13:30 أستون فيلا × نوتنغهام فورست (beIN Sports HD 1)
16:00 برايتون × بيرنلي (beIN Sports HD 2)
16:00 وولفرهامبتون × وست هام يونايتد (beIN Sports HD 1)
18:30 بورنموث × أرسنال (beIN Sports HD 1)
إسبانيا – الدوري الإسباني (لا ليغا)
14:00 سيلتا فيغو × فالنسيا (beIN Sports HD 3)
16:15 أوساسونا × أتلتيك بيلباو (beIN Sports HD 3)
18:30 إلتشي × فياريال (beIN Sports HD 3)
21:00 إسبانيول × برشلونة (beIN Sports HD 1)
إيطاليا – الدوري الإيطالي (سيري آ)
12:30 كومو × أودينيزي (STARZPLAY، Shasha)
15:00 جنوى × بيزا (STARZPLAY، Shasha)
15:00 ساسولو × بارما (STARZPLAY، Shasha)
18:00 يوفنتوس × ليتشي (STARZPLAY، Shasha)
20:45 أتالانتا × روما (STARZPLAY، Shasha)
فرنسا – الدوري الفرنسي (ليغ 1)
17:00 موناكو × أولمبيك ليون (beIN Sports HD 4)
19:00 نيس × ستراسبورغ (beIN Sports HD 5)
21:05 ليل × رين (beIN Sports HD 4)
السعودية – دوري روشن السعودي
14:10 الفتح × الشباب (Thmanyah)
15:55 الفيحاء × الخلود (Thmanyah)
18:30 الاتحاد × التعاون (tabii، Thmanyah)
الإمارات – دوري أدنوك للمحترفين
13:55 البطائح × دبا الفجيرة (ADtv)
13:55 عجمان × اتحاد كلباء (ADtv)
16:45 الجزيرة × شباب الأهلي (ADtv)
فرنسا – الدوري الفرنسي (ليغ 2)
14:00 تروا × ريد ستار (beIN Sports HD 4)
20:00 لو مان × سانت إيتيان (beIN Sports French 2)
الأحد
إفريقيا – كأس الأمم الإفريقية
17:00 المغرب × تنزانيا (beIN Sports MAX 1 Arabia)
20:00 جنوب إفريقيا × الكاميرون (beIN Sports MAX 1 Arabia)
إنجلترا – الدوري الإنجليزي الممتاز
13:30 ليدز يونايتد × مانشستر يونايتد (beIN Sports HD 1)
16:00 إيفرتون × برينتفورد (beIN Sports HD 3)
16:00 فولهام × ليفربول (beIN Sports HD 1)
16:00 نيوكاسل يونايتد × كريستال بالاس (beIN Sports HD 4)
16:00 توتنهام هوتسبير × سندرلاند (beIN Sports HD 5)
18:30 مانشستر سيتي × تشيلسي (beIN Sports HD 1)
إسبانيا – الدوري الإسباني (لا ليغا)
14:00 إشبيلية × ليفانتي (beIN Sports HD 6)
16:15 ريال مدريد × ريال بيتيس (beIN Sports HD 2)
18:30 ديبورتيفو ألافيس × ريال أوفييدو (beIN Sports HD 4)
18:30 مايوركا × جيرونا (beIN Sports HD 3)
21:00 ريال سوسيداد × أتلتيكو مدريد (beIN Sports HD 3)
إيطاليا – الدوري الإيطالي (سيري آ)
12:30 لاتسيو × نابولي (STARZPLAY، DAZN Italia)
15:00 فيورنتينا × كريمونيزي (STARZPLAY، Shasha)
18:00 هيلاس فيرونا × تورينو (STARZPLAY، Shasha)
20:45 إنتر ميلان × بولونيا (STARZPLAY، Shasha)
فرنسا – الدوري الفرنسي (ليغ 1)
15:00 أولمبيك مرسيليا × نانت (beIN Sports HD 7)
17:15 لوهافر × أنجيه (beIN Sports Arabia 9 HD)
17:15 لوريان × ميتز (beIN Sports HD 6)
17:15 بريست × أوكسير (beIN Sports HD 7)
20:45 باريس سان جيرمان × باريس (beIN Sports HD 1)
السعودية – دوري روشن السعودي
16:05 الحزم × نيوم (Thmanyah)
18:30 ضمك × الهلال (Thmanyah)
18:30 القادسية × الرياض (Thmanyah)
