Français
Anglais
العربية
رياضة

كرة القدم العالمية: فرنسا – البرازيل، ما هي القنوات التي ستنقل مباريات يوم الخميس ؟

إليكم جدول المباريات الودية والرسمية على الملاعب الأوروبية ليوم الخميس 26 مارس 2026:

أوروبا – دوري الأمم الأوروبية
6:00 مساءً جبل طارق – لاتفيا (beIN Sports HD 1)
6:00 مساءً مالطا – لوكسمبورغ (beIN Sports HD 3)

تصفيات كأس العالم
6:00 مساءً تركيا – رومانيا (beIN Sports HD 2)
8:45 مساءً ويلز – البوسنة والهرسك (beIN Sports HD 2)
8:45 مساءً أوكرانيا – السويد (beIN Sports HD 4)
8:45 مساءً سلوفاكيا – كوسوفو (beIN Sports Arabia 8)
8:45 مساءً بولندا – ألبانيا (beIN Sports HD 3)
8:45 مساءً إيطاليا – أيرلندا الشمالية (beIN Sports HD 5)
8:45 مساءً الدنمارك – مقدونيا الشمالية (beIN Sports Arabia 9 HD)
8:45 مساءً جمهورية التشيك – جمهورية أيرلندا (beIN Sports HD 1) 5)
11:00 مساءً بوليفيا – سورينام (beIN Sports HD 2)

مباراة ودية
9:00 مساءً البرازيل – فرنسا (أبو ظبي الرياضية 1، تي إف 1، ماي كانال، دازن دويتشلاند)

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى