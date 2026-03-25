كرة القدم العالمية: فرنسا – البرازيل، ما هي القنوات التي ستنقل مباريات يوم الخميس ؟

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

إليكم جدول المباريات الودية والرسمية على الملاعب الأوروبية ليوم الخميس 26 مارس 2026:

أوروبا – دوري الأمم الأوروبية

6:00 مساءً جبل طارق – لاتفيا (beIN Sports HD 1)

6:00 مساءً مالطا – لوكسمبورغ (beIN Sports HD 3)

تصفيات كأس العالم

6:00 مساءً تركيا – رومانيا (beIN Sports HD 2)

8:45 مساءً ويلز – البوسنة والهرسك (beIN Sports HD 2)

8:45 مساءً أوكرانيا – السويد (beIN Sports HD 4)

8:45 مساءً سلوفاكيا – كوسوفو (beIN Sports Arabia 8)

8:45 مساءً بولندا – ألبانيا (beIN Sports HD 3)

8:45 مساءً إيطاليا – أيرلندا الشمالية (beIN Sports HD 5)

8:45 مساءً الدنمارك – مقدونيا الشمالية (beIN Sports Arabia 9 HD)

8:45 مساءً جمهورية التشيك – جمهورية أيرلندا (beIN Sports HD 1) 5)

11:00 مساءً بوليفيا – سورينام (beIN Sports HD 2)

مباراة ودية

9:00 مساءً البرازيل – فرنسا (أبو ظبي الرياضية 1، تي إف 1، ماي كانال، دازن دويتشلاند)

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



