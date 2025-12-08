Français
رياضة

كرة القدم العالمية: ما هي القنوات التي ستبث مباريات الثلاثاء؟

إليكم برنامج البث التلفزي المفصل للمباريات الرسمية التي ستُقام على الملاعب العربية والإفريقية والأوروبية والدولية يوم الثلاثاء 9 ديسمبر (بتوقيت تونس):

كأس العرب
3:30 مساءً الإمارات العربية المتحدة – الكويت (أبوظبي الرياضية، الكأس HD)
3:30 مساءً مصر – الأردن (أبوظبي الرياضية، MBC مصر 2)
6:00 مساءً البحرين – السودان (البحرين الرياضية، الكأس HD)
6:00 مساءً الجزائر – العراق (الكأس HD، أبو ظبي الرياضية، TV2 الجزائر)

أوروبا – دوري أبطال أوروبا
4:30 مساءً كايرات – أولمبياكوس بيرايوس (beIN Sports HD 7)
6:45 مساءً بايرن ميونخ – سبورتينغ لشبونة (beIN Sports HD 1)
9:00 مساءً توتنهام هوتسبير – سلافيا براغ (beIN Sports HD 5)
9:00 مساءً موناكو – جالطة سراي (beIN Sports HD)
9:00 مساءً آيندهوفن – أتلتيكو مدريد (beIN Sports HD) 4)
21:00 اتحاد سانت جيلويس – أولمبيك مرسيليا (beIN Sports Arabia 8)
21:00 أتالانتا – تشيلسي (beIN Sports Xtra)
21:00 إنتر ميلان – ليفربول (beIN Sports HD 1)
21:00 برشلونة – آينتراخت فرانكفورت (beIN Sports HD 2)

