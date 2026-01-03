Français
رياضة

كرة القدم العالمية: ما هي القنوات التي ستنقل مباريات يوم الأحد 4 جانفي ؟

فيما يلي برنامج البث التلفزي المفصل لأهم المباريات الرسمية التي ستقام على الملاعب العربية والأفريقية والأوروبية والدولية يوم الأحد 4 جانفي (بتوقيت تونس):

أفريقيا – كأس الأمم الأفريقية
17:00 المغرب – تنزانيا (beIN Sports MAX 1 Arabia)
20:00 جنوب أفريقيا – الكاميرون (beIN Sports MAX 1 Arabia)

إنجلترا – الدوري الإنجليزي الممتاز
1:30 مساءً ليدز يونايتد – مانشستر يونايتد (beIN Sports HD 1)
16:00 إيفرتون – برينتفورد (beIN Sports HD 3)
16:00 فولهام – ليفربول (beIN Sports HD 1)
16:00 نيوكاسل يونايتد – كريستال بالاس (beIN Sports HD 4)
16:00 توتنهام هوتسبير – سندرلاند (beIN Sports HD 5)
18:30 مانشستر سيتي – تشيلسي (beIN Sports HD 1)

إسبانيا – الدوري الإسباني (LaLiga)
2:00 مساءً إشبيلية – ليفانتي (beIN Sports HD 6)
16:15 ريال مدريد – ريال بيتيس (beIN Sports HD 2)
18:30 ديبورتيفو ألافيس – ريال أوفييدو (beIN Sports HD 4)
18:30 مايوركا – جيرونا (beIN Sports HD 3)
9:00 مساءً ريال سوسيداد – أتلتيكو مدريد (beIN Sports HD 3)

إيطاليا – الدوري الإيطالي
12:30 لاتسيو – نابولي (STARZPLAY، DAZN Italia)
15:00 فيورنتينا – كريمونيزي (STARZPLAY، شاشا)
الساعة 18:00 فيرونا – تورينو (ستارزبلاي، شاشا)
الساعة 20:45 إنتر ميلان – بولونيا (STARZPLAY، شاشا)

فرنسا – الدوري الفرنسي 1
3:00 مساءً أولمبيك مارسيليا – نانت (beIN Sports HD 7)
5:15 مساءً لوهافر – نادي أنجيه (beIN Sports Arabia 9 HD)
5:15 مساءً لوريان – ميتز (beIN Sports HD 6)
5:15 مساءً بريست – أوكسير (beIN Sports HD 7)
8:45 مساءً باريس سان جيرمان – باريس (beIN Sports HD 1)

السعودية – الدوري السعودي للمحترفين
4:05 مساءً الحزم – نيوم (الثمانية)
6:30 مساءً داماك – الهلال (الثمانية)
6:30 مساءً القادسية – الرياض (الثمانية)

