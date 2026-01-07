Français
كرة القدم العالمية: ما هي القنوات التي ستنقل مباريات يوم الخميس؟

إليكم الجدول الزمني التلفزي المفصل للمباريات الرسمية التي تُقام على الملاعب العربية والأفريقية والأوروبية والدولية يوم الخميس 8 جانفي (بتوقيت تونس):

إنجلترا – الدوري الإنجليزي الممتاز
9:00 مساءً أرسنال – ليفربول (قناة beIN Sports HD 1)

إيطاليا – الدوري الإيطالي (سيري آ)
6:30 مساءً كريمونيزي – كالياري (قناة STARZPLAY، شاشا)

8:45 مساءً ميلانو – جنوى (قناة STARZPLAY، شاشا)

فرنسا – كأس الأبطال
7:00 مساءً باريس سان جيرمان – أولمبيك مارسيليا (قناة Canal+ Sport 2 Africa)

إسبانيا – كأس السوبر الإسباني
8:00 مساءً أتلتيكو مدريد – ريال مدريد (قناة الثمانينية)

قطر – دوري نجوم قطر
3:30 مساءً الشحانية – الدحيل (قناة الكأس وان، قناة beIN Sports HD 5)
5:30 مساءً نادي قطر الرياضي – السد (قناة beIN Sports، الكاس اثنان)

السعودية – الدوري السعودي للمحترفين
15:55 الهلال – الحزم (الثمانية)
18:30 النصر – القادسية (الثمانية)
18:30 النجمة – الاتفاق (الثمانية)

الإمارات العربية المتحدة – دوري المحترفين الإماراتي
14:00 الجزيرة – عجمان (ADtv)
14:00 دبا الفجيرة – خورفكان (ADtv)
16:45 الظفرة – العين (ADtv)

مصر – كأس مصر
1:30 ظهرًا حرس الحدود – سموحة (أون تايم سبورتس، كورة بلس)

العالم – ملوك كأس العالم للأمم
22:00 الهند – المكسيك (دازن الدولية)
23:00 قطر – البرازيل (دازن الدولية)

