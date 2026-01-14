كرة القدم العالمية: ما هي القنوات التي ستنقل مباريات يوم الخميس ؟

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

إليكم البرنامج الزمني التلفزي المفصل للمباريات الرسمية التي تُقام على الملاعب العربية والأفريقية والأوروبية والدولية يوم الخميس 15 جانفي (بتوقيت تونس):

تونس – الرابطة المحترفة الأولى

2:00 مساءً الترجي الرياضي التونسي – مستقبل قابس (الوطنية 1)

2:00 مساءً مستقلل سليمان – شبيبة القيروان (الوطنية 2)

إيطاليا – الدوري الإيطالي

6:30 مساءً فيرونا – بولونيا (STARZPLAY، Shasha)

8:45 مساءً كومو – ميلان (STARZPLAY، Shasha)

ألمانيا – الدوري الألماني (البوندسليغا)

8:30 مساءً أوغسبورغ – يونيون برلين (MBC Shahid)

إسبانيا – كأس ملك إسبانيا

9:00 مساءً بورغوس – فالنسيا (MBC Shahid، DAZN France)

9:00 مساءً راسينغ سانتاندير – برشلونة (MBC Shahid، دازن فرنسا)

الكويت – الدوري الكويتي الممتاز

2:20 مساءً القادسية – الشباب (51 الكويت، كيه تي في سبورت)

16:45 العربي – الفحيحيل (51 الكويت، كيه تي في سبورت)

قطر – دوري نجوم قطر

15:30 الوكرة – الدحيل (الكاس وان، beIN Sports HD 5)

17:30 العربي – الغرافة (beIN Sports، شوف)

الإمارات العربية المتحدة – دوري المحترفين الإماراتي

16:45 شباب الأهلي – عجمان (قناة أبوظبي الرياضية 1)

