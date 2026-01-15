كرة القدم العالمية: ما هي القنوات التي ستنقل مباريات يوم الجمعة ؟

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

إليكم البرنامج التلفزي المفصل للمباريات الرسمية التي تُقام على الملاعب العربية والأفريقية والأوروبية والدولية يوم الجمعة 16 جانفي (بتوقيت تونس):

تونس – الرابطة المحترفة الأولى

2:00 مساءً الأولمبي الباجي – بن قردان (الوطنية)

2:00 مساءً الملعب التونسي – الاتحاد المنستيري (الوطنية)

2:00 مساءً ترجي جرجيس – النادي الصفاقسي (الوطنية)

إسبانيا – الدوري الإسباني

9:00 مساءً إسبانيول – جيرونا (beIN Sports HD 3)

إيطاليا – الدوري الإيطالي

8:45 مساءً بيزا – أتالانتا (STARZPLAY، Shasha)

ألمانيا – الدوري الألماني

8:30 مساءً فيردر بريمن – آينتراخت فرانكفورت (MBC Shahid، Sky Sport Bundesliga 1)

فرنسا – الدوري الفرنسي 1

7:00 مساءً موناكو – لوريان (beIN Sports HD 4)

الكويت – الكويت الدوري الممتاز

14:20 التضامن – كاظمة (51 الكويت، كيه تي في سبورت)

قطر – دوري نجوم قطر

15:30 الشحانية – أم صلال (الكاس 1، beIN Sports HD 5)

17:30 السد – الأهلي (بي إن سبورتس، الكاس 4)

السعودية – الدوري السعودي للمحترفين

14:40 النجمة – الفتح (الثمانية)

15:45 الخليج – الأخدود (الثمانية)

18:30 الاتحاد – الاتفاق (الثمانية)

