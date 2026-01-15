Français
Anglais
العربية
رياضة

كرة القدم العالمية: ما هي القنوات التي ستنقل مباريات يوم الجمعة ؟

كرة القدم العالمية: ما هي القنوات التي ستنقل مباريات يوم الجمعة ؟

إليكم البرنامج التلفزي المفصل للمباريات الرسمية التي تُقام على الملاعب العربية والأفريقية والأوروبية والدولية يوم الجمعة 16 جانفي (بتوقيت تونس):

تونس – الرابطة المحترفة الأولى
2:00 مساءً الأولمبي الباجي – بن قردان (الوطنية)
2:00 مساءً الملعب التونسي – الاتحاد المنستيري (الوطنية)
2:00 مساءً ترجي جرجيس – النادي الصفاقسي (الوطنية)

إسبانيا – الدوري الإسباني
9:00 مساءً إسبانيول – جيرونا (beIN Sports HD 3)

إيطاليا – الدوري الإيطالي
8:45 مساءً بيزا – أتالانتا (STARZPLAY، Shasha)

ألمانيا – الدوري الألماني
8:30 مساءً فيردر بريمن – آينتراخت فرانكفورت (MBC Shahid، Sky Sport Bundesliga 1)

فرنسا – الدوري الفرنسي 1
7:00 مساءً موناكو – لوريان (beIN Sports HD 4)

الكويت – الكويت الدوري الممتاز
14:20 التضامن – كاظمة (51 الكويت، كيه تي في سبورت)

قطر – دوري نجوم قطر
15:30 الشحانية – أم صلال (الكاس 1، beIN Sports HD 5)
17:30 السد – الأهلي (بي إن سبورتس، الكاس 4)

السعودية – الدوري السعودي للمحترفين
14:40 النجمة – الفتح (الثمانية)
15:45 الخليج – الأخدود (الثمانية)
18:30 الاتحاد – الاتفاق (الثمانية)

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

551
أخر الأخبار

باجة : احتراق سيارة خفيفة بالكامل

401
الأخبار

نائب بالبرلمان يكشف إجراء مسؤول بوزارة مكالمات شخصية بـ38 ألف دينار !
358
الأخبار

تونس: السجن خمس سنوات في حق سيف الدين مخلوف بتهمة التآمر على أمن الدولة الداخلي
350
الأخبار

وزير الدفاع الوطني يلتقي نائب مساعد وزير الحرب الأمريكي المكلّف بالشؤون الإفريقيّة
337
اقتصاد وأعمال

وحدات الحرس الديواني تتمكن من حجز بضائع مهربة بقيمة جملية بلغت 580.5 مليون دينار خلال سنة 2025
318
الأخبار

آخر المستجدات في قضية فرار خمسة إرهابيين من سجن المرناقية
318
الأخبار

ميركاتو : الأولمبي الباجي ينتدب لاعبًا نيجيريًا وآخر بنينيًا
286
أخر الأخبار

مُلكة المدير: رئيس الجمهورية تعهّد بصرف ديون الصّيدليات و سيتمّ فورا العودة للعمل بمنظومة الطّرف الدّافع [فيديو]
285
أخر الأخبار

الجامعة التونسية لكرة القدم: صبري اللموشي مدربًا لنسور قرطاج في مونديال 2026
284
أخر الأخبار

أزمة القطاع الصحي تونس : البرلمان يتجه نحو جلسة عامة حوارية مع الحكومة

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى