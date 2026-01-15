كرة القدم العالمية: ما هي القنوات التي ستنقل مباريات يوم الجمعة ؟

إليكم البرنامج التلفزي المفصل للمباريات الرسمية التي تُقام على الملاعب العربية والأفريقية والأوروبية والدولية يوم الجمعة 16 جانفي (بتوقيت تونس):
تونس – الرابطة المحترفة الأولى
2:00 مساءً الأولمبي الباجي – بن قردان (الوطنية)
2:00 مساءً الملعب التونسي – الاتحاد المنستيري (الوطنية)
2:00 مساءً ترجي جرجيس – النادي الصفاقسي (الوطنية)
إسبانيا – الدوري الإسباني
9:00 مساءً إسبانيول – جيرونا (beIN Sports HD 3)
إيطاليا – الدوري الإيطالي
8:45 مساءً بيزا – أتالانتا (STARZPLAY، Shasha)
ألمانيا – الدوري الألماني
8:30 مساءً فيردر بريمن – آينتراخت فرانكفورت (MBC Shahid، Sky Sport Bundesliga 1)
فرنسا – الدوري الفرنسي 1
7:00 مساءً موناكو – لوريان (beIN Sports HD 4)
الكويت – الكويت الدوري الممتاز
14:20 التضامن – كاظمة (51 الكويت، كيه تي في سبورت)
قطر – دوري نجوم قطر
15:30 الشحانية – أم صلال (الكاس 1، beIN Sports HD 5)
17:30 السد – الأهلي (بي إن سبورتس، الكاس 4)
السعودية – الدوري السعودي للمحترفين
14:40 النجمة – الفتح (الثمانية)
15:45 الخليج – الأخدود (الثمانية)
18:30 الاتحاد – الاتفاق (الثمانية)
