كرة القدم العالمية: ما هي القنوات التي ستبث مباريات يوم الجمعة ؟

إليكم الجدول الزمني المفصل للبث التلفزيوني للمباريات الرسمية الرئيسية التي تُقام على الملاعب العربية والأفريقية والأوروبية والدولية يوم الجمعة 23 يناير (بتوقيت تونس):

أفريقيا – دوري أبطال أفريقيا

5:00 مساءً: الأهلي – يانغ أفريكانز (beIN Sports HD 1)

7:00 مساءً: ماميلودي صنداونز – الهلال أم درمان (beIN Sports HD 6)

إسبانيا – الدوري الإسباني (لا ليغا)

9:00 مساءً: ليفانتي – إلتشي (beIN Sports HD 3)

إيطاليا – الدوري الإيطالي (سيري آ)

8:45 مساءً: إنتر ميلان – بيزا (STARZPLAY، Shasha)

ألمانيا – الدوري الألماني (بوندسليغا)

8:30 مساءً: سانت باولي – هامبورغ (MBC Shahid، Canal+ Sport 1 Africa)

فرنسا – الدوري الفرنسي (ليغ 1)

8:00 مساءً: أوكسير – باريس سان جيرمان (beIN Sports HD 2)

تركيا – الدوري التركي الممتاز (سوبر ليغ)

6:00 مساءً: طرابزون سبور – قاسم باشا (بي إن سبورتس HD 3)

الكويت – الدوري الكويتي الممتاز

14:25 السالمية – التضامن (51 الكويت، كي تي في سبورت)

16:50 الفحيحيل – القادسية (51 الكويت، كي تي في سبورت)

