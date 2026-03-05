كرة القدم العالمية: ما هي القنوات التي ستنقل مباريات يوم الجمعة ؟

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

إليكم جدول مباريات اليوم الجمعة 6 مارس 2026، في مختلف الدوريات والبطولات العربية والأوروبية:

إسبانيا – الدوري الإسباني (لاليغا)

9:00 مساءً: سيلتا فيغو – ريال مدريد (beIN Sports HD 2)

إيطاليا – الدوري الإيطالي (سيري آ)

8:45 مساءً: نابولي – تورينو (STARZPLAY، Shasha)

ألمانيا – الدوري الألماني (بوندسليغا)

8:30 مساءً: بايرن ميونخ – بوروسيا مونشنغلادباخ (MBC Shahid، Canal+ Sport 1 Africa)

فرنسا – الدوري الفرنسي (ليغ 1)

8:45 مساءً: باريس سان جيرمان – موناكو (beIN Sports HD 1)

إنجلترا – كأس الاتحاد الإنجليزي

9:00 مساءً: وولفرهامبتون واندررز – ليفربول (DAZN Germany)

السعودية – الدوري السعودي للمحترفين

8:00 مساءً: التعاون – الفتح (الثمانية)

8:00 مساءً الاهلي – الاتحاد (الثمانية، DAZN) ألمانيا)

20:00 الهلال – النجمة (الثمانية، دازن فرنسا)

20:00 الخليج – الحزم (الثمانية)

مصر – الدوري المصري الممتاز

20:30 المصري – الإسماعيلي (كورة بلس)

20:30 الجونة – وادي دجلة (كورة بلس)

20:30 الزمالك – الاتحاد (كورة بلس)

