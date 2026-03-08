كرة القدم العالمية: ما هي القنوات التي ستنقل مباريات يوم الاثنين ؟

إليكم الجدول الزمني التلفزيوني المفصل للمباريات الرسمية الرئيسية التي تُقام على الملاعب العربية والأفريقية والأوروبية والدولية يوم الاثنين 9 مارس (بتوقيت تونس):
إسبانيا – الدوري الإسباني (لاليغا)
9:00 مساءً: إسبانيول – ريال أوفيدو (beIN Sports HD 3)
إيطاليا – الدوري الإيطالي (سيري آ)
8:45 مساءً: لاتسيو – ساسولو (STARZPLAY، Shasha)
إنجلترا – كأس الاتحاد الإنجليزي (كأس الاتحاد الإنجليزي)
8:30 مساءً: وست هام يونايتد – برينتفورد (beIN Sports HD 2)
تركيا – الدوري التركي الممتاز (سوبر ليغ)
2:00 مساءً: أيوب سبور – كوجالي سبور (beIN Sports 1 Turkey)
6:00 مساءً: قيصري سبور – طرابزون سبور (beIN Sports HD 4)
6:00 مساءً: ألانيا سبور – غينتشلربيرلي (beIN Sports 2 Turkey)
فرنسا – دوري الدرجة الثانية الفرنسي (ليغ 2)
8:45 مساءً بي إم دونكيرك – ريمس (beIN Sports HD 6)
