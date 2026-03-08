Français
Anglais
العربية
رياضة

كرة القدم العالمية: ما هي القنوات التي ستنقل مباريات يوم الاثنين ؟

كرة القدم العالمية: ما هي القنوات التي ستنقل مباريات يوم الاثنين ؟

إليكم الجدول الزمني التلفزيوني المفصل للمباريات الرسمية الرئيسية التي تُقام على الملاعب العربية والأفريقية والأوروبية والدولية يوم الاثنين 9 مارس (بتوقيت تونس):

إسبانيا – الدوري الإسباني (لاليغا)

9:00 مساءً: إسبانيول – ريال أوفيدو (beIN Sports HD 3)

إيطاليا – الدوري الإيطالي (سيري آ)

8:45 مساءً: لاتسيو – ساسولو (STARZPLAY، Shasha)

إنجلترا – كأس الاتحاد الإنجليزي (كأس الاتحاد الإنجليزي)

8:30 مساءً: وست هام يونايتد – برينتفورد (beIN Sports HD 2)

تركيا – الدوري التركي الممتاز (سوبر ليغ)

2:00 مساءً: أيوب سبور – كوجالي سبور (beIN Sports 1 Turkey)

6:00 مساءً: قيصري سبور – طرابزون سبور (beIN Sports HD 4)

6:00 مساءً: ألانيا سبور – غينتشلربيرلي (beIN Sports 2 Turkey)

فرنسا – دوري الدرجة الثانية الفرنسي (ليغ 2)

8:45 مساءً بي إم دونكيرك – ريمس (beIN Sports HD 6)

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

316
اقتصاد وأعمال

النفط الخام في ليبيا : تعزيز الإنتاج بتشغيل البئر (Z-13) بمعدل 488 برميلاً يومياً

296
الأخبار

السعودية :اعتراض وتدمير صاروخ باليستي كان متجها نحو قاعدة الأمير سلطان الجوية
261
الأخبار

وزيرا الداخلية و الدفاع يشرفان على إحياء الذكرى العاشرة لملحمة 7 مارس
256
اقتصاد وأعمال

الخطوط التونسية: الشروع في إعداد كراس شروط قصد إعلان طلب عروض لاختيار خبراء لإعادة هيكلة الشركة
254
أخر الأخبار

باجة : حملات لتقصي أمراض السكري وضغط الدم والغدة الدرقية
251
اقتصاد وأعمال

الخطوط التونسية تشرع في إعداد كراس شروط لاختيار خبراء دوليين لمرافقة مخطط إعادة هيكلتها
241
الأخبار

الصادق بلعيد في ذمّة الله
241
اقتصاد وأعمال

الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي توح طرق تسوية وضعية الديون الجبائية للمطالبين بالأداء لسنة 2026
223
الأخبار

البطولة الوطنية : مباراة مشوقة اليوم بين الترجي و مستقبل المرسى
223
الأخبار

تفكيك 62 خلية إرهابيّة و إيقاف 2038 متورّطاً خلال سنة 2025

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى