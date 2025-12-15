كرة القدم العالمية: ما هي القنوات التي ستنقل مباريات يوم الثلاثاء 16 ديسمبر ؟

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

إليكم الجدول الزمني التلفزي المفصل للمباريات الرسمية التي تُقام على الملاعب العربية والأفريقية والأوروبية والدولية يوم الثلاثاء 16 ديسمبر (بتوقيت تونس):

إنجلترا – كأس كاراباو

9:00 مساءً كارديف سيتي – تشيلسي (beIN Sports HD 1)

إسبانيا – كأس ملك إسبانيا

9:00 مساءً سبورتينغ خيخون – فالنسيا (شاهد، DAZN ألمانيا)

9:00 مساءً غوادالاخارا – برشلونة (شاهد، شاشا)

مباريات ودية عالمية

3:00 مساءً جنوب أفريقيا – غانا ب (SABC Plus)

7:00 مساءً مصر – نيجيريا (ON Time Sports)

سويسرا – الدوري السويسري الممتاز

8:30 مساءً سانت غالن – سيون (SFL TV، Blue Sport D 1)

8:30 مساءً فينترتور – ثون (SFL TV، Blue Sport)

هولندا – كأس هولندا

9:00 مساءً بي إس في – جي في في في (دازن) البرتغال)

