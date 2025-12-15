Français
Anglais
العربية
رياضة

كرة القدم العالمية: ما هي القنوات التي ستنقل مباريات يوم الثلاثاء 16 ديسمبر ؟

إليكم الجدول الزمني التلفزي المفصل للمباريات الرسمية التي تُقام على الملاعب العربية والأفريقية والأوروبية والدولية يوم الثلاثاء 16 ديسمبر (بتوقيت تونس):

إنجلترا – كأس كاراباو
9:00 مساءً كارديف سيتي – تشيلسي (beIN Sports HD 1)

إسبانيا – كأس ملك إسبانيا
9:00 مساءً سبورتينغ خيخون – فالنسيا (شاهد، DAZN ألمانيا)
9:00 مساءً غوادالاخارا – برشلونة (شاهد، شاشا)

مباريات ودية عالمية
3:00 مساءً جنوب أفريقيا – غانا ب (SABC Plus)
7:00 مساءً مصر – نيجيريا (ON Time Sports)

سويسرا – الدوري السويسري الممتاز
8:30 مساءً سانت غالن – سيون (SFL TV، Blue Sport D 1)
8:30 مساءً فينترتور – ثون (SFL TV، Blue Sport)

هولندا – كأس هولندا
9:00 مساءً بي إس في – جي في في في (دازن) البرتغال)

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

509
الأخبار

باجة : إيقاف شخص مشتبه به في محاولات اختطاف أطفال (صورة)

411
أخر الأخبار

غدا الثلاثاء: جلسة عامة للنظر في قانون تشغيل من طالت بطالتهم
342
الأخبار

أنقذ أرواحًا وانتزع سلاح الإرهابي… التبرعات “تتهاطل” على أحمد الأحمد بطل أستراليا !
324
الأخبار

عبد المجيد تبون يوقع على أكبر موازنة بتاريخ الجزائر لعام 2026
317
اقتصاد وأعمال

تقرير دولي: تونس ضمن الدول الإفريقية الأكثر صلابة في مواجهة مخاطر غسل الأموال
314
الأخبار

السعودية : تصاعد غير مسبوق في قضايا المخدرات و تزايد أحكام الإعدام
308
الأخبار

أنيس بوجلبان مدربا للمنتخب التونسي أقل من 23 سنة
308
أخر الأخبار

المستشفى الجهوي بالكاف يحقق إنجازًا طبيًا نوعيًا: 13 عملية زرع وصلة شريانية وريدية في يوم واحد
305
الأخبار

المعابر الحدودية بجندوبة تسجل رقما قياسيا في عدد الوافدين الجزائريين
293
الأخبار

رباعي جديد يلتحق بتربص المنتخب الوطني بطبرقة

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى