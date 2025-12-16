كرة القدم العالمية: ما هي القنوات التي ستبث المباريات يوم الأربعاء الموافق 17 ديسمبر ؟

إليكم الجدول الزمني المفصل للبث التلفزي للمباريات الرسمية التي تُقام على الملاعب العربية والأفريقية والأوروبية والدولية يوم الأربعاء 17 ديسمبر (بتوقيت تونس):
كأس القارات FIFA
6:00 مساءً باريس سان جيرمان – فلامنجو (beIN Sports HD 1، شاهد)
إنجلترا – كأس كاراباو
8:30 مساءً مانشستر سيتي – برينتفورد (beIN Sports HD 2)
9:15 مساءً نيوكاسل يونايتد – فولهام (beIN Sports HD 3)
إسبانيا – كأس ملك إسبانيا
7:00 مساءً أتلتيكو بالياريس – أتلتيكو مدريد (شاهد)
9:00 مساءً تالافيرا – ريال مدريد (DAZN ألمانيا)
9:00 مساءً ديبورتيفو ألافيس – إشبيلية (DAZN ألمانيا)
هولندا – كأس هولندا
6:45 مساءً إكسلسيور ماسلويس – أياكس (DAZN1 البرتغال)
9:00 مساءً فينورد – هيرنفين (DAZN2 البرتغال)
تركيا – كأس تركيا
13:00 فاتح كاراجومروك – إسطنبول سبور (الرياضة)
16:00 ريزيز سبور – غازي عنتاب (الرياضة)
18:30 طرابزون سبور – ألانيا سبور (الرياضة)
سويسرا – الدوري الممتاز
الساعة 20:30 يونج بويز – جراسهوبر (RSI La 2، SRF zwei، RTS 2)
20:30 لوزيرن – بازل (SFL TV، بلو سبورت د 1)
الساعة 20:30 زيورخ – لوغانو (SFL TV، Blue Sport)
الكويت – الدوري الكويتي الممتاز
14:00 الكويت – السالمية (51 الكويت، كيه تي في سبورت)
16:40 القادسية – العربي (51 الكويت، كيه تي في سبورت)
