كرة القدم العالمية: ما هي القنوات التي ستبث المباريات يوم الخميس الموافق ل18 ديسمبر ؟

إليكم الجدول الزمني المفصل للبث التلفزي للمباريات الرسمية التي تُقام على الملاعب العربية والأفريقية والأوروبية والدولية يوم الخميس 18 ديسمبر (بتوقيت تونس):
كأس الأمم العربية
12:00 السعودية – الإمارات (دبي سبورتس 1، الكأس وان، بي إن سبورتس إكسترا)
17:00 الأردن – المغرب (دبي سبورتس 1، الكأس وان، بي إن سبورتس إكسترا)
إيطاليا – كأس السوبر الإيطالي
20:00 نابولي – ميلان (ستارز بلاي، طبي، الثمانيه)
أوروبا – الدوري الأوروبي
21:00 ماينز 05 – سامسون سبور (بي إن سبورتس إتش دي 7)
21:00 سبارتا براغ – أبردين (بي إن سبورتس إتش دي 5)
21:00 ستراسبورغ – بريدابليك (بي إن سبورتس إتش دي 6)
21:00 كريستال بالاس – كوبس (بي إن سبورتس إتش دي) 1)
21:00 رايو فايكانو – دريتا (بي ان سبورت HD 3)
21:00 شاختار دونيتسك – رييكا (beIN Sports Arabia 8)
21:00 لوزان سبورت – فيورنتينا (beIN Sports HD 2)
21:00 بتوقيت جرينتش – جاجيلونيا بياليستوك (beIN Sports HD 4)
21:00 دينامو كييف – نوح (beIN Sports Arabia 9 HD)
21:00 شامروك روفرز – هامرون سبارتانز (beIN Sports Xtra 3)
تركيا – كأس تركيا
15:30 جينتشليربيرليجي – بودروم سبور (الرياضة)
18:30 غلطة سراي – إسطنبول باشاك شهير (A Spor، VG+، ZhiBo8)
