كرة القدم العالمية: ما هي القنوات التي ستبث المباريات يوم الخميس الموافق ل18 ديسمبر ؟

إليكم الجدول الزمني المفصل للبث التلفزي للمباريات الرسمية التي تُقام على الملاعب العربية والأفريقية والأوروبية والدولية يوم الخميس 18 ديسمبر (بتوقيت تونس):

كأس الأمم العربية

12:00 السعودية – الإمارات (دبي سبورتس 1، الكأس وان، بي إن سبورتس إكسترا)

17:00 الأردن – المغرب (دبي سبورتس 1، الكأس وان، بي إن سبورتس إكسترا)

إيطاليا – كأس السوبر الإيطالي

20:00 نابولي – ميلان (ستارز بلاي، طبي، الثمانيه)

أوروبا – الدوري الأوروبي

21:00 ماينز 05 – سامسون سبور (بي إن سبورتس إتش دي 7)

21:00 سبارتا براغ – أبردين (بي إن سبورتس إتش دي 5)

21:00 ستراسبورغ – بريدابليك (بي إن سبورتس إتش دي 6)

21:00 كريستال بالاس – كوبس (بي إن سبورتس إتش دي) 1)

21:00 رايو فايكانو – دريتا (بي ان سبورت HD 3)

21:00 شاختار دونيتسك – رييكا (beIN Sports Arabia 8)

21:00 لوزان سبورت – فيورنتينا (beIN Sports HD 2)

21:00 بتوقيت جرينتش – جاجيلونيا بياليستوك (beIN Sports HD 4)

21:00 دينامو كييف – نوح (beIN Sports Arabia 9 HD)

21:00 شامروك روفرز – هامرون سبارتانز (beIN Sports Xtra 3)

تركيا – كأس تركيا

15:30 جينتشليربيرليجي – بودروم سبور (الرياضة)

18:30 غلطة سراي – إسطنبول باشاك شهير (A Spor، VG+، ZhiBo8)

