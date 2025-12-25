كرة القدم العالمية: ما هي القنوات التي ستبث مباريات يوم الجمعة ؟

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

إليكم الجدول الزمني المفصل للبث التلفزي للمباريات الرسمية التي تُقام على الملاعب العربية والأفريقية والأوروبية والدولية يوم الجمعة 26 ديسمبر (بتوقيت تونس):

أفريقيا – كأس الأمم الأفريقية

1:30 مساءً أنغولا – زيمبابوي (beIN Sports MAX 2 Arabia)

4:00 مساءً مصر – جنوب أفريقيا (beIN Sports MAX 1 Arabia، ORTM مالي)

6:30 مساءً زمبيا – جزر القمر (beIN Sports MAX 2 Arabia)

9:00 مساءً المغرب – مالي (beIN Sports MAX 1 Arabia)

إنجلترا – الدوري الإنجليزي الممتاز

9:00 مساءً مانشستر يونايتد – نيوكاسل يونايتد (beIN Sports HD 1)

السعودية – الدوري السعودي للمحترفين

2:05 مساءً الفتح – الأهلي (الثمانية)

4:00 مساءً الخلود – التعاون (الثمانية)

6:30 مساءً الهلال – الخليج (الثمانية)

