كرة القدم العالمية: ما هي القنوات التي ستنقل مباريات الأربعاء ؟

إليكم الجدول الزمني التلفزي المفصل للمباريات الرسمية الرئيسية التي تُقام على الملاعب العربية والأفريقية والأوروبية والدولية يوم الأربعاء 31 ديسمبر (بتوقيت تونس):
أفريقيا – كأس الأمم الأفريقية
5:00 مساءً غينيا الاستوائية – الجزائر (beIN Sports MAX 1 Arabia)
5:00 مساءً السودان – بوركينا فاسو (beIN Sports MAX 2 Arabia)
8:00 مساءً الغابون – ساحل العاج (beIN Sports MAX 1 Arabia)
8:00 مساءً موزمبيق – الكاميرون (beIN Sports MAX 2 Arabia)
الكويت – الدوري الكويتي الممتاز
2:10 مساءً كاظمة – السالمية (51 الكويت، KTV Sport)
4:40 مساءً النصر – القادسية (51 الكويت، KTV Sport)
السعودية – الدوري السعودي للمحترفين
4:25 مساءً نيوم – الاتحاد (ثمانية)
6:30 مساءً الشباب – القادسية (ثمانية)
6:30 مساءً الخلود – الهلال (ثمانية)
