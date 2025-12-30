كرة القدم العالمية: ما هي القنوات التي ستنقل مباريات الأربعاء ؟

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

إليكم الجدول الزمني التلفزي المفصل للمباريات الرسمية الرئيسية التي تُقام على الملاعب العربية والأفريقية والأوروبية والدولية يوم الأربعاء 31 ديسمبر (بتوقيت تونس):

أفريقيا – كأس الأمم الأفريقية

5:00 مساءً غينيا الاستوائية – الجزائر (beIN Sports MAX 1 Arabia)

5:00 مساءً السودان – بوركينا فاسو (beIN Sports MAX 2 Arabia)

8:00 مساءً الغابون – ساحل العاج (beIN Sports MAX 1 Arabia)

8:00 مساءً موزمبيق – الكاميرون (beIN Sports MAX 2 Arabia)

الكويت – الدوري الكويتي الممتاز

2:10 مساءً كاظمة – السالمية (51 الكويت، KTV Sport)

4:40 مساءً النصر – القادسية (51 الكويت، KTV Sport)

السعودية – الدوري السعودي للمحترفين

4:25 مساءً نيوم – الاتحاد (ثمانية)

6:30 مساءً الشباب – القادسية (ثمانية)

6:30 مساءً الخلود – الهلال (ثمانية)

