كرة القدم العالمية: ما هي القنوات التي ستنقل مباريات يوم الخميس ؟

إليكم البرنامج الزمني التلفزي المفصل للمباريات الرسمية التي تُقام على الملاعب العربية والأفريقية والأوروبية والدولية يوم الخميس الموافق لغرة جانفي 2026 (بتوقيت تونس):
إنجلترا – الدوري الإنجليزي الممتاز
6:30 مساءً كريستال بالاس – فولهام (beIN Sports HD 2)
6:30 مساءً ليفربول – ليدز يونايتد (beIN Sports HD 1)
9:00 مساءً برينتفورد – توتنهام هوتسبير (beIN Sports HD 2)
9:00 مساءً سندرلاند – مانشستر سيتي (beIN Sports HD 1)
إنجلترا – دوري الدرجة الأولى الإنجليزية
1:30 مساءً بلاكبيرن روفرز – ريكسهام (beIN Sports HD 2)
4:00 مساءً ساوثهامبتون – ميلوول (beIN Sports HD 2)
6:30 مساءً شيفيلد يونايتد – ليستر سيتي (beIN Sports HD 3)
الكويت – الدوري الكويتي الممتاز
3:30 مساءً الفحيحيل – الجهراء (51 الكويت، كيه تي في سبورت)
