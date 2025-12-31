Français
Anglais
العربية
رياضة

كرة القدم العالمية: ما هي القنوات التي ستنقل مباريات يوم الخميس ؟

كرة القدم العالمية: ما هي القنوات التي ستنقل مباريات يوم الخميس ؟

إليكم البرنامج الزمني التلفزي المفصل للمباريات الرسمية التي تُقام على الملاعب العربية والأفريقية والأوروبية والدولية يوم الخميس الموافق لغرة جانفي 2026 (بتوقيت تونس):

إنجلترا – الدوري الإنجليزي الممتاز
6:30 مساءً كريستال بالاس – فولهام (beIN Sports HD 2)
6:30 مساءً ليفربول – ليدز يونايتد (beIN Sports HD 1)
9:00 مساءً برينتفورد – توتنهام هوتسبير (beIN Sports HD 2)
9:00 مساءً سندرلاند – مانشستر سيتي (beIN Sports HD 1)

إنجلترا – دوري الدرجة الأولى الإنجليزية
1:30 مساءً بلاكبيرن روفرز – ريكسهام (beIN Sports HD 2)
4:00 مساءً ساوثهامبتون – ميلوول (beIN Sports HD 2)
6:30 مساءً شيفيلد يونايتد – ليستر سيتي (beIN Sports HD 3)

الكويت – الدوري الكويتي الممتاز
3:30 مساءً الفحيحيل – الجهراء (51 الكويت، كيه تي في سبورت)

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

479
الأخبار

بدايةً من 1 جانفي 2026 : إسناد قروض دون فائدة لا تتجاوز 10 آلاف دينار للقرض الواحد لتمويل أنشطة اقتصادية

403
أخر الأخبار

باجة: انقلاب شاحنة ثقيلة على الطريق السيّارة
370
أخر الأخبار

وزير التجارة : “أكرمنا الله بصابة زيتون وفيرة علينا استثمارها..وسنستبق العمل للسنة القادمة” (فيديو)
347
الأخبار

تمديد حالة الطوارئ بالبلاد التونسية لشهر إضافي
312
الأخبار

اليمن : لا سودان ثانٍ… محمد بن سلمان يوقف اندفاع محمد بن زايد و يقصف أسلحة وُجّهت إلى الانفصاليين
302
الأخبار

استئناف حركة المرور على الطريق السيارة باجة–تونس
295
اقتصاد وأعمال

تحيين السعر المرجعي لزيت الزيتون البكر الممتاز إلى 10.200 دينار للكيلوغرام
281
الأخبار

إسماعيل الغربي يتحصل على جائزة رجل مباراة تونس و تنزانيا
280
الأخبار

رئيس الجمهورية: ما يحصل في مجال النّقل الجوّي غير مقبول
275
الأخبار

اليوم ..المنتخب الوطني في اختبار حاسم أمام تنزانيا لضمان التأهل إلى ثمن نهائي “الكان”

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى