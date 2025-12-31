كرة القدم العالمية: ما هي القنوات التي ستنقل مباريات يوم الخميس ؟

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

إليكم البرنامج الزمني التلفزي المفصل للمباريات الرسمية التي تُقام على الملاعب العربية والأفريقية والأوروبية والدولية يوم الخميس الموافق لغرة جانفي 2026 (بتوقيت تونس):

إنجلترا – الدوري الإنجليزي الممتاز

6:30 مساءً كريستال بالاس – فولهام (beIN Sports HD 2)

6:30 مساءً ليفربول – ليدز يونايتد (beIN Sports HD 1)

9:00 مساءً برينتفورد – توتنهام هوتسبير (beIN Sports HD 2)

9:00 مساءً سندرلاند – مانشستر سيتي (beIN Sports HD 1)

إنجلترا – دوري الدرجة الأولى الإنجليزية

1:30 مساءً بلاكبيرن روفرز – ريكسهام (beIN Sports HD 2)

4:00 مساءً ساوثهامبتون – ميلوول (beIN Sports HD 2)

6:30 مساءً شيفيلد يونايتد – ليستر سيتي (beIN Sports HD 3)

الكويت – الدوري الكويتي الممتاز

3:30 مساءً الفحيحيل – الجهراء (51 الكويت، كيه تي في سبورت)

