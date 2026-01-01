Français
Anglais
العربية
رياضة

كرة القدم العالمية: ما هي القنوات التي ستنقل مباريات يوم الجمعة ؟

كرة القدم العالمية: ما هي القنوات التي ستنقل مباريات يوم الجمعة ؟

إليكم الجدول الزمني التلفزي المفصل للمباريات الرسمية التي تُقام على الملاعب العربية والأفريقية والأوروبية والدولية يوم الجمعة 2 جانفي 2026 (بتوقيت تونس):

إسبانيا – الدوري الإسباني (لاليغا)
9:00 مساءً: رايو فاليكانو – خيتافي (beIN Sports HD 1)

إيطاليا – الدوري الإيطالي (سيري آ)
8:45 مساءً: كالياري – ميلان (STARZPLAY، شاشا)

فرنسا – الدوري الفرنسي (ليغ 1)
8:45 مساءً: تولوز – لانس (beIN Sports HD 3)

الكويت – الدوري الكويتي الممتاز
2:10 مساءً: الكويت – التضامن (51 الكويت، KTV Sport)
4:40 مساءً: الشباب – العربي (51 الكويت، KTV Sport)

السعودية – الدوري السعودي للمحترفين
2:30 مساءً: النجمة – الخليج (الثمانية)
3:35 مساءً: الاتفاق – الأخدود (الثمانية)
6:30 مساءً الأهلي – النصر (الثمانية، ESPN Africa)

الإمارات العربية المتحدة – دوري المحترفين الإماراتي
13:55 الوصل – الوحدة (ADtv)
13:55 خورفكان – الظفرة (ADtv)
16:45 العين – الشارقة (ADtv)
16:45 بني ياس – النصر (ADtv)

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

410
الأخبار

باجة : حملات أمنية مكثفة تزامنًا مع رأس السنة الإدارية الجديدة

340
اقتصاد وأعمال

890 26 مليون دينار: قيمة الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة تسجّل مستوى قياسيًا تاريخيًا جديدًا
323
الأخبار

الفرجاني ساسي: “أردت الاحتفال بمباراتي رقم 100 مع المنتخب الوطني بالفوز” (فيديو)
292
الأخبار

مطار تونس قرطاج: إحباط توريد كمية كبيرة من المخدرات والإطاحة بعصابة دولية
285
أخر الأخبار

اتفاقيات على طاولة البرلمان اليوم: هل تخدم الاقتصاد الوطني؟ النائب ماهر الكتاري يُوضح (فيديو)
284
اقتصاد وأعمال

تفعيل آلية تثمين الحديد: إحالة حافلات وفواصل حديدية لم تعد صالحة للاستعمال لفائدة شركة “الفولاذ”
281
الأخبار

وزير الدفاع الوطني يتفقّد بعض المنشآت العسكرية بمناسبة السنة الجديدة
277
أخر الأخبار

باجة : انقلاب شاحنة خفيفة يُخلّف أربعة جرحى
247
اقتصاد وأعمال

صدر بالرائد الرسمي: روزنامة دفع الديون الجبائية و الخطايا الجبائية الإدارية الراجعة للدولة والمنصوص عليها بقانون المالية
244
الأخبار

الشّركة الجهوية للنّقل بالقيروان تستلم 9 حافلات جديدة ضمن خطّة تطوير شاملة

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى