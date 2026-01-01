كرة القدم العالمية: ما هي القنوات التي ستنقل مباريات يوم الجمعة ؟

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

إليكم الجدول الزمني التلفزي المفصل للمباريات الرسمية التي تُقام على الملاعب العربية والأفريقية والأوروبية والدولية يوم الجمعة 2 جانفي 2026 (بتوقيت تونس):

إسبانيا – الدوري الإسباني (لاليغا)

9:00 مساءً: رايو فاليكانو – خيتافي (beIN Sports HD 1)

إيطاليا – الدوري الإيطالي (سيري آ)

8:45 مساءً: كالياري – ميلان (STARZPLAY، شاشا)

فرنسا – الدوري الفرنسي (ليغ 1)

8:45 مساءً: تولوز – لانس (beIN Sports HD 3)

الكويت – الدوري الكويتي الممتاز

2:10 مساءً: الكويت – التضامن (51 الكويت، KTV Sport)

4:40 مساءً: الشباب – العربي (51 الكويت، KTV Sport)

السعودية – الدوري السعودي للمحترفين

2:30 مساءً: النجمة – الخليج (الثمانية)

3:35 مساءً: الاتفاق – الأخدود (الثمانية)

6:30 مساءً الأهلي – النصر (الثمانية، ESPN Africa)

الإمارات العربية المتحدة – دوري المحترفين الإماراتي

13:55 الوصل – الوحدة (ADtv)

13:55 خورفكان – الظفرة (ADtv)

16:45 العين – الشارقة (ADtv)

16:45 بني ياس – النصر (ADtv)

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



