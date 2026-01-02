Français
كرة اليد : الترجي والافريقي يستأنفان رسميا قرار الرابطة

علمت الرقمية أن مسؤولي الترجي الرياضي والنادي الافريقي أودعا رسميا لدى مكتب الضبط بجامعة كرة اليد ملفي طعن في قراري الرابطة الوطنية لكرة اليد المتعلقين بطعن كل فريق ضد القرار الابتدائي الخاص بإثارة الافريقي حول أسامة البوغانمي والذي قررت فيه الرابطة يوم 25 ديسمبر الفارط هزم الترجي الرياضي وحذف نقطتين من رصيده ومنح نقطتي الانتصار للنادي الافريقي.

وفي إنتظار قرار لجنة الاستئناف، المتكونة من القاضي أشرف الماجري وزينة بن سعد وعمر الفرشيشي، بعد تحديدها لموعد النظر في طلب الفريقين، يطالب الترجي برفض قرار الرابطة وإسقاط الاثارة وإقرار نتيجة الميدان وهي الفوز وبالتالي إستعادة النقطتين المحذوفتين من طرف الرابطة بينما يتمسك الأفارقة بهزم جارهم جزائيا وبالتالي حذف 3 نقاط من رصيده وليس نقطتين فقط كما جاء في قرار الرابطة الوطنية.

