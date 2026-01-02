كرة اليد : الترجي والافريقي يستأنفان رسميا قرار الرابطة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

علمت الرقمية أن مسؤولي الترجي الرياضي والنادي الافريقي أودعا رسميا لدى مكتب الضبط بجامعة كرة اليد ملفي طعن في قراري الرابطة الوطنية لكرة اليد المتعلقين بطعن كل فريق ضد القرار الابتدائي الخاص بإثارة الافريقي حول أسامة البوغانمي والذي قررت فيه الرابطة يوم 25 ديسمبر الفارط هزم الترجي الرياضي وحذف نقطتين من رصيده ومنح نقطتي الانتصار للنادي الافريقي.

وفي إنتظار قرار لجنة الاستئناف، المتكونة من القاضي أشرف الماجري وزينة بن سعد وعمر الفرشيشي، بعد تحديدها لموعد النظر في طلب الفريقين، يطالب الترجي برفض قرار الرابطة وإسقاط الاثارة وإقرار نتيجة الميدان وهي الفوز وبالتالي إستعادة النقطتين المحذوفتين من طرف الرابطة بينما يتمسك الأفارقة بهزم جارهم جزائيا وبالتالي حذف 3 نقاط من رصيده وليس نقطتين فقط كما جاء في قرار الرابطة الوطنية.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



