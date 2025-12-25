كرة اليد : الخميس القادم النظر في احتراز سبورتينغ المكنين

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

علمت الرقمية أن مكتب الرابطة الوطنية لكرة اليد سينظر في ملف الاحتراز الفني الذي تقدم به سبورتينغ المكنين ضد لاعب النادي الافريقي غازي بالغالي الذي تم إقصاؤه بالورقة الحمراء ومطالبة مسؤولي السبورتينغ بهزم الافريقي جزائيا على معنى الفصل 179، يوم الخميس القادم الموافق لغرة جانفي 2026.

ولم تتناول الرابطة ملف الاحتراز ولم يتم النظر في الملف بسبب عدم وصول ملف الاحتراز إلى الرابطة عبر البريد. وكان مسؤولو سبورتينغ قد مثلوا أمام مكتب الرابطة للاستماع اليهم حول أحداث هذه المقابلة بقاعة المكنين وإنتهت بفوز الافريقي.

