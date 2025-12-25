كرة اليد : الخميس القادم النظر في احتراز سبورتينغ المكنين

علمت الرقمية أن مكتب الرابطة الوطنية لكرة اليد سينظر في ملف الاحتراز الفني الذي تقدم به سبورتينغ المكنين ضد لاعب النادي الافريقي غازي بالغالي الذي تم إقصاؤه بالورقة الحمراء ومطالبة مسؤولي السبورتينغ بهزم الافريقي جزائيا على معنى الفصل 179، يوم الخميس القادم الموافق لغرة جانفي 2026.
ولم تتناول الرابطة ملف الاحتراز ولم يتم النظر في الملف بسبب عدم وصول ملف الاحتراز إلى الرابطة عبر البريد. وكان مسؤولو سبورتينغ قد مثلوا أمام مكتب الرابطة للاستماع اليهم حول أحداث هذه المقابلة بقاعة المكنين وإنتهت بفوز الافريقي.
