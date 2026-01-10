كرة اليد – الدورة الدولية بإسبانيا: بعد سلوفاكيا، هزيمة تونس أمام إسبانيا

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لحساب مباراتهم الثانية ضمن البطولة الدولية الخمسين في إسبانيا، خسر المنتخب التونسي الأول لكرة اليد أمام نظيره الإسباني بنتيجة 30-35 (13-19 في الشوط الأول).

للتءكير، في مباراتهم الأولى، خسر منتخبنا الوطني أمام سلوفاكيا بنتيجة 30-35.

هذا وسيلاقي المنتخب الوطني نظيره الإيراني غدا الاحد لحساب المباراة الترتيبية من أجل المركز الخامس.

وتُعدّ هذه البطولة الودية جزءًا من استعداداتهم لكأس الأمم الأفريقية “رواندا 2026″، حيث سيواجهون منتخبات الكاميرون وغينيا وكينيا في الدور الأول، ضمن المجموعة الثالثة.

