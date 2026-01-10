Français
Anglais
العربية
رياضة

كرة اليد – الدورة الدولية بإسبانيا: بعد سلوفاكيا، هزيمة تونس أمام إسبانيا

كرة اليد – الدورة الدولية بإسبانيا: بعد سلوفاكيا، هزيمة تونس أمام إسبانيا

لحساب مباراتهم الثانية ضمن البطولة الدولية الخمسين في إسبانيا، خسر المنتخب التونسي الأول لكرة اليد أمام نظيره الإسباني بنتيجة 30-35 (13-19 في الشوط الأول).

للتءكير، في مباراتهم الأولى، خسر منتخبنا الوطني أمام سلوفاكيا بنتيجة 30-35.

هذا وسيلاقي المنتخب الوطني نظيره الإيراني غدا الاحد لحساب المباراة الترتيبية من أجل المركز الخامس.

وتُعدّ هذه البطولة الودية جزءًا من استعداداتهم لكأس الأمم الأفريقية “رواندا 2026″، حيث سيواجهون منتخبات الكاميرون وغينيا وكينيا في الدور الأول، ضمن المجموعة الثالثة.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

392
أخر الأخبار

صفاقس : ندوة حول التنقيح الجديد لمجلة الشغل “بين التشريع والواقع ” [فيديو]

354
الأخبار

رئيس لجنة الرياضة بالبرلمان : “تردي كبير للبنية الأساسية للمنشآت الرياضية في تونس” [فيديو]
291
أخر الأخبار

إضراب عام على الورق واستقالة مُعلّقة: 24 ساعة تُحدّد مصير الاتحاد
278
الأخبار

لطفي السليمي يشرف على أول حصة تدريبية للأولمبي الباجي
268
الأخبار

ترامب يعلن خبراً صادماً للاتحاد الأوروبي لماكرون لبوتين و للعالم: لن يوقفه أحد…
257
الأخبار

تعيين طاقم تحكيم مباراة الترجي و اتحاد بن قردان
256
الأخبار

وزير الخارجيّة يشارك في مجلس وزراء خارجية منظّمة التّعاون الإسلامي
250
الأخبار

تونس في قلب التحرك الدبلوماسي الإسلامي: النفطي يشارك في اجتماع طارئ بجدة حول الصومال وفلسطين
249
الأخبار

النائب بُثينة الغانمي : 17 ملعباً في تونس بحاجة إلى صيانة [فيديو]
248
الأخبار

Ooredoo تونس تعلن تعيين إياس نايف عساف رئيسًا تنفيذيًا للشركة

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى