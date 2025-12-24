كرة اليد : المنتخب الوطني للأكابر يتربص في الحمامات

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

يواصل المنتخب الوطني أكابر لكرة اليد تربصه في مدينة الحمامات ليتواصل الى غاية يوم 30 ديسمبر وذلك في إطار التحضيرات لكأس إفريقيا للأمم “رواندا 2026”.

هذا وسيلتحق الثنائي محمد أمين درمول ومهدي الحرباوي بالتحضيرات بداية من التربص القادم مطلع شهر جانفي قبل التحول لإسبانيا للمشاركة في دورة دولية ودية.

وفيما يلي قائمة اللاعبين المدعويين لتربص المنتخب الوطني :

حراس المرمى: ياسين بلقايد (ترومبلي الفرنسي) – فرج بن تقية (هويسكا الإسباني) – مطيع الامام (النادي الإفريقي)

منسق: بلال عبدلي (الترجي الرياضي) – علاء مصطفى (النادي الافريقي) – ريان زرياط (القادسية الكويتي)

لاعب دائرة: إسلام الجبالي (الترجي الرياضي) – فارس الغول (كان الفرنسي) – عزيز بن حمودة (جمعية الحمامات)

ظهير أيمن: وائل الشطي (ايفري الفرنسي) – ياسين بن سالم (كان الفرنسي) – أنور بن عبد الله (كاظمة الكويتي)

ظهير أيسر: محمد رضا فراد (كاظمة الكويتي) – رامي الفقيه (الوكرة القطري) – محمد عزيز عايدي (النادي الإفريقي) – قصي بن فرج (شارتر الفرنسي)

جناح أيمن: مهيب قلال (النادي الإفريقي) – خليل بربورة (مكارم المهدية)

جناح أيسر: غسان التومي (الترجي الرياضي) – وجدي خواجة (النادي الافريقي)

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



