كرة اليد : النادي الافريقي يفوز بإثارته ضد الترجي الرياضي

علمت الرقمية أن مكتب الرابطة قرّر قبول إثارة النادي الافريقي ضد لاعب الترجي الرياضي أسامة البوغانمي شكلا وفي الأصل وهذا يعني هزم الترجي في مباراة الدربي وإسناد نقاط الفوز للنادي الافريقي.

وبهذا تكون الرابطة قد طبقت الفصل 158 الذي يخص تواجد لاعب تحت طائلة عقوبة تأديبية في الميدان قبل وأثناء وبعد المباراة، وعلى ضوء هذا القرار تحذف من رصيد الترجي نقطتان وتنضافان لرصيد النادي الافريقي.

وفي انتظار ذلك، ستلجأ هيئة الترجي إلى الطعن في قرار الرابطة لدى لجنة الاستئناف التابعة لجامعة كرة اليد.

